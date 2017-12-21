Destaques da edição de 23-12-2017

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA NA PRÓXIMA SEMANA
PREFEITURA DE TATUÍ ABRE CONCURSO PÚBLICO
FUTEBOL SOLIDÁRIO REÚNE CRAQUES DE TATUÍ
BISPO ENCERRA VISITA PASTORAL NAS PARÓQUIAS
BRASIL E O IMPOSTO DA ERA DIGITAL – MARCOS CINTRA
HC DE ADVOGADOS DE TATUÍ LIBERTAM 33 DETENTOS
DESTAQUES (ABAÇAI GERENCIA O CONSERVATÓRIO)
TROVAS NATALINAS – DR. LINCOLN
A SOLUÇÃO ESTÁ À VISTA – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
PROJETO SOLIDÁRIO ENTREGA QUARTOS NA SANTA CASA
PREFEITA ASSINA CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA
METAIS DO ROQUE ENCERRAM APRESENTAÇÕES NA MATRIZ
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – JULHO DE 1932)
NATAL NO GPACI DE SOROCABA
PALAVRAS CRUZADAS
FALECIMENTOS
COLUNA DE ESPORTES
JORNAL INTEGRAÇÃO COMPLETA 42 ANOS DE ATIVIDADES
TATUÍ CERTIFICADA NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL
PROJETO AMBIENTAL CERTIFICA 130 ANOS
ESPAÇO BELEZA FORMA NOVAS TURMAS
CÂMARA RECEBE PLACA DE AGRADECIMENTO
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Edital de Concurso Público para vagas na Prefeitura de Tatuí, leis, decretos, portarias e licitações da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí)
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