Destaques da edição de 23-12-2017

JORNAL INTEGRAÇÃO NÃO CIRCULA NA PRÓXIMA SEMANA

PREFEITURA DE TATUÍ ABRE CONCURSO PÚBLICO

FUTEBOL SOLIDÁRIO REÚNE CRAQUES DE TATUÍ

BISPO ENCERRA VISITA PASTORAL NAS PARÓQUIAS

BRASIL E O IMPOSTO DA ERA DIGITAL – MARCOS CINTRA

HC DE ADVOGADOS DE TATUÍ LIBERTAM 33 DETENTOS

DESTAQUES (ABAÇAI GERENCIA O CONSERVATÓRIO)

TROVAS NATALINAS – DR. LINCOLN

A SOLUÇÃO ESTÁ À VISTA – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

PROJETO SOLIDÁRIO ENTREGA QUARTOS NA SANTA CASA

PREFEITA ASSINA CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA

METAIS DO ROQUE ENCERRAM APRESENTAÇÕES NA MATRIZ

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – JULHO DE 1932)

NATAL NO GPACI DE SOROCABA

PALAVRAS CRUZADAS

FALECIMENTOS

COLUNA DE ESPORTES

JORNAL INTEGRAÇÃO COMPLETA 42 ANOS DE ATIVIDADES

TATUÍ CERTIFICADA NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL

PROJETO AMBIENTAL CERTIFICA 130 ANOS

ESPAÇO BELEZA FORMA NOVAS TURMAS

CÂMARA RECEBE PLACA DE AGRADECIMENTO

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Edital de Concurso Público para vagas na Prefeitura de Tatuí, leis, decretos, portarias e licitações da Prefeitura de Tatuí, editais do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí)

Anúncios