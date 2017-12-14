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Destaques da edição de 16-12-2017

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PREFEITURA COMEMORA NATAL COM TRÊS INAUGURAÇÕES

PARÓQUIAS DE TATUÍ RECEBEM SEMINARISTAS

ORÇAMENTO DE CT&I DEVE SER IMUNE A CORTES – MARCOS CINTRA

DESTAQUES

ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN

DESABAFO (VIVO NÃO DÁ SOSSEGO)

COLUNA POLICIAL

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

CÂMARA AUTORIZA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS

ALUNOS PREMIADOS NO PROGRAMA FUTURO CIENTISTA

VAGAS PARA 2018 NAS PRÉ-ESCOLAS DE TATUÍ

FALECIMENTOS

TATUI E SUA HISTÓRIA (Jornal de Tathuy – julho de 1932)

PALAVRAS CRUZADAS

SINFÔNICA JOVEM DO ESTADO EM TATUÍ

CEU DAS ARTES SEDIA ENCONTRO DE SAXOFONISTAS

COLUNA DE ESPORTES

RODINEI (FLAMENGO) EM FUTEBOL BENEFICENTE EM TATUÍ

CLASSIFICADOS

ESCOLA DOA CADEIRAS DE RODAS AO FUNDO SOCIAL

GOVERNO RECUPERA ESTRADAS RURAIS

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

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This entry was posted on dezembro 14, 2017 at 8:14 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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