Destaques da edição de 16-12-2017

PREFEITURA COMEMORA NATAL COM TRÊS INAUGURAÇÕES
PARÓQUIAS DE TATUÍ RECEBEM SEMINARISTAS
ORÇAMENTO DE CT&I DEVE SER IMUNE A CORTES – MARCOS CINTRA
DESTAQUES
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
DESABAFO (VIVO NÃO DÁ SOSSEGO)
COLUNA POLICIAL
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
CÂMARA AUTORIZA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS
ALUNOS PREMIADOS NO PROGRAMA FUTURO CIENTISTA
VAGAS PARA 2018 NAS PRÉ-ESCOLAS DE TATUÍ
FALECIMENTOS
TATUI E SUA HISTÓRIA (Jornal de Tathuy – julho de 1932)
PALAVRAS CRUZADAS
SINFÔNICA JOVEM DO ESTADO EM TATUÍ
CEU DAS ARTES SEDIA ENCONTRO DE SAXOFONISTAS
COLUNA DE ESPORTES
RODINEI (FLAMENGO) EM FUTEBOL BENEFICENTE EM TATUÍ
CLASSIFICADOS
ESCOLA DOA CADEIRAS DE RODAS AO FUNDO SOCIAL
GOVERNO RECUPERA ESTRADAS RURAIS
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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