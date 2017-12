Destaques da edição de 9-12-2017

TATUÍ COMEMORA DIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

PREFEITA ADMINISTRA CIDADE COM R$ 328 MILHÕES EM 2018

PREFEITURA INAUGURA PONTE DO JUNQUEIRA

DESTAQUES

ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN

OS TRIBUTOS NA ERA DIGITAL – MARCOS CINTRA

REJEIÇÃO À POLÍTICA TRADICIONAL – GAUDÊNCIO TORQUATO

COLUNA GENTE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

FALECIMENTOS

APROVADA REDUÇÃO DE JORNADA DE MONITORES DE CRECHES

CIDADE RECEBE PROJETO DO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

FUNDO SOCIAL COM BAZAR DE NATAL

TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – JUNHO DE 1932)

PALAVRAS CRUZADAS

ROTARY ENTREGA R$ 15 PARA REFORMA NA SANTA CASA

HISTÓRIAS NATALINAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

SABESP INVESTE EM SANEAMENTO DE CÓRREGOS DE TATUÍ

PROGRAMAÇÃO DE “TATUÍ – UM CONTO DE NATAL”

INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

Anúncios