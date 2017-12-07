Destaques da edição de 9-12-2017

TATUÍ COMEMORA DIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
PREFEITA ADMINISTRA CIDADE COM R$ 328 MILHÕES EM 2018
PREFEITURA INAUGURA PONTE DO JUNQUEIRA
DESTAQUES
ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
OS TRIBUTOS NA ERA DIGITAL – MARCOS CINTRA
REJEIÇÃO À POLÍTICA TRADICIONAL – GAUDÊNCIO TORQUATO
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
FALECIMENTOS
APROVADA REDUÇÃO DE JORNADA DE MONITORES DE CRECHES
CIDADE RECEBE PROJETO DO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA
FUNDO SOCIAL COM BAZAR DE NATAL
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – JUNHO DE 1932)
PALAVRAS CRUZADAS
ROTARY ENTREGA R$ 15 PARA REFORMA NA SANTA CASA
HISTÓRIAS NATALINAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
SABESP INVESTE EM SANEAMENTO DE CÓRREGOS DE TATUÍ
PROGRAMAÇÃO DE “TATUÍ – UM CONTO DE NATAL”
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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