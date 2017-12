ALUNOS DE TATUÍ PREMIADOS NO PROGRAMA FUTURO CIENTISTA

No último dia 2, na Faculdade de Direito de Sorocaba (FADI), os alunos tatuianos Luma Helena Domingos, Kauany Sena Menezes Caitano, Guilherme Oliveira Figueiredo e Vinicius Gabriel Domingues, da Escola “Lígia Vieira de Camargo Del Fiol”, foram premiados com o melhor projeto de pesquisa na área de “Ciências Biológicas e Saúde”, durante o Encontro Regional do Programa “Futuro Cientista”. Este programa é desenvolvido em Tatuí, através de convênio assinado entre a Prefeitura e a Universidade Federal de São Carlos (UfsCar), campus Sorocaba.

O projeto premiado de Tatuí usou materiais recicláveis e um celular antigo para desenvolver uma “caixa de remédios inteligente”, que pode ser usada para ajudar idosos e pessoas surdas, ou com deficiência visual, a tomarem seus medicamentos na hora certa. Um grupo de alunos de Cesário Lange ganhou na categoria “Humanidades”, com um projeto de pesquisa que estudou os conflitos na Síria. O prêmio da categoria “Exatas” foi entregue a alunos de Iperó, que construíram um radiotelescópio.

O Encontro Regional do Programa “Futuro Cientista” reuniu cerca de 600 alunos de sete cidades da região (Anhembi, Capão Bonito, Cesário Lange, Iperó, Itapetininga, Pilar do Sul e Tatuí) que tiveram a oportunidade de participar de diversos minicursos. Cerca de 200 clubes de Ciências, divididos nas áreas de Exatas, Humanidades e Ciências Biológicas e Saúde competiram para receber o título de melhor projeto de pesquisa em cada categoria.

Criado no ano de 2010 pela Universidade Federal de São Carlos, o programa tem como missão principal “adotar” jovens talentos de escolas públicas, proporcionando acompanhamento e uma oportunidade única de ingressar na Universidade e tornar-se um cientista ou empreendedor. É o primeiro programa da América Latina destinado unicamente à formação de futuros cientistas, fornecendo todos os subsídios necessários para o aluno ingressar na universidade e iniciar sua carreira acadêmica.

