CÂMARA DEVERÁ REPASSAR R$ 850 MIL PARA AUXILIAR SANTA CASA

Na terça-feira (7), na sessão legislativa, o presidente da Câmara Municipal, vereador Luís Donizetti Vaz Júnior (PSDB), anunciou que a Casa de Leis deverá devolver aos cofres da Prefeitura a importância de R$ 850 mil, oriunda das sobras da receita do Poder Legislativo, para que seja repassada à Santa Casa de Misericórdia de Tatuí.

Segundo o presidente Júnior Vaz, deste total, R$ 600 mil deverão ser utilizados no pagamento do 13º salário dos funcionários da Santa Casa. O vereador disse que, com o repasse, espera evitar uma greve neste final de ano na Santa Casa, para que os funcionários e a população não sejam prejudicados com a paralisação dos serviços, como ocorria anteriormente, em razão de atrasos no pagamento. O presidente do Legislativo disse que aguarda o envio de um projeto de lei do Poder Executivo à Câmara, para que os vereadores possam aprová-lo, autorizando o repasse. Júnior Vaz espera que até o dia 7 de dezembro o 13º salário possa ser depositado nas contas dos funcionários da casa de saúde.

O presidente do Legislativo informou ainda que outros R$ 100 mil serão destinados à compra de materiais e insumos hospitalares, além da manutenção de equipamentos da Santa Casa. Além disso, R$ 8 mil serão utilizados em um equipamento do banco de sangue e R$ 142 mil ficarão à disposição para atender outras necessidades do único hospital público de Tatuí.

No último mês de junho, a Câmara Municipal devolveu R$ 150 mil à Prefeitura, da sobra parcial de sua receita, para utilização na Santa Casa. Na ocasião, este dinheiro foi usado “para o conserto e aquisição de diversos equipamentos hospitalares e aquisição de medicamentos”. Com mais estes R$ 850 mil, a Câmara Municipal terá auxiliado a Santa Casa de Tatuí este ano com a importância de um milhão de reais, lembrou Júnior Vaz.

