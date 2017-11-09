Destaques da edição de 11-11-2017

CÂMARA DEVERÁ REPASSAR R$ 850 MIL PARA A SANTA CASA
EVENTO ESPORTIVO ARRECADA FUNDO PARA HOSPITAL DO CÂNCER
AGENTES DE SAÚDE COMBATEM A DENGUE EM TATUÍ
A CIÊNCIA NÃO ESPERA O BRASIL – MARCOS CINTRA
DESTAQUES
OS PERIGOS DO OUTSIDERS – GAUDÊNCIO TORQUATO
SONETO – CAMONIANA I – DR. LINCOLN
OFICINA DO SEBRAE FORMALIZA NEGÓCIOS
COLUNA GENTE
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
500 FUNCIONÁRIOS SE RECADASTRAM NO TATUIPREV
TATUÍ DISPUTA PRÊMIO TOP DESTINOS TURÍSTICOS
CONSELHO PROMOVE CONCURSO “MISS BELEZA NEGRA”
ESCULTOR RESTAURA MONUMENTOS EM TATUÍ
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (Jornal de Tatuhy – junho de 1932)
GM RECEBE RÁDIOS COMUNICADORES
FUNDO SOCIAL DEVE ENTREGAR QUARTOS DA SANTA CASA
PREFEITURA COMPRA UNIFORMES ESCOLARES PARA 2018
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
“ROLÊ” MOVIMENTA O JARDIM DA SANTA
ESPETÁCULO DESTACA O ROCK
CLASSIFICADOS
MUSEU APRESENTA ÚLTIMA “NOITE DA SERESTA” DE 2017
MUSEU MINISTRA OFICINA SOBRE FOTOGRAFIA ARTÍSTICA
FACULDADES DE TECNOLOGIA INSCREVEM PARA VESTIBULAR
CONSERVATÓRIO APRESENTA RECITAIS
QUARTETO DA REPÚBLICA TCHECA EM TATUÍ
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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