Destaques da edição de 18-11-2017

PREFEITURA ENTREGA PONTO DO JARDIM JUNQUEIRA EM DEZEMBRO
CENTRO DE HEMODIÁLISE EM FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO
CONFRARIA VIOLEIRA NA PRAÇA DA MATRIZ
A REGULARIZAÇÃO DE UMA ABERRAÇÃO FISCAL – MARCOS CINTRA
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ROSÁRIO DE TROVAS – DR. LINCOLN
POLARIZAÇÃO DARÁ O TOM – GAUDÊNCIO TORQUATO
COMUNIDADE DE SANTA PAULINA FESTEJA PADROEIRA
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
SECRETARIA DEDICA FEIRA DE SÁUDE PARA HOMENS
PONTE DO PAULISTA DEV FICAR PRONTA EM 2018
SETOR DE COMBATE À DENGUE VISTORIA CEMITÉRIOS
“ESTADÃO” DESTA AÇÃO COMUNITÁRIA EM TATUÍ
GRUPO ENCENA A PEÇA “DESENCARNE”
TATUÍ PREPARA MOSTRA DE DANÇA
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (JORNAL DE TATHUY – JUNHO/1932)
MUSEU COMEMORA DIA DO MÚSICO
CONSERVATÓRIO REALIZA CONCURSOS DE PIANO E VIOLÃO
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
COLUNA POLICIAL
CLASSIFICADOS
RESOLUÇÃO EXTINGUE VOTO SECRETO NA CÂMARA DE TATUÍ
INCUBADORA DE GRUPOS ARTÍSTICOS
PALESTRAS PREVINEM O DIABETES
EXPOBAMBU REÚNE PRODUTORES DO PAÍS EM TATUÍ
FEIRA DO PRODUTOR RURAL FUNCIONA NO J. WANDERLEY
CAMERATA DE VIOLÕES NO TEATRO PROCÓPIO FERREIRA
FAESB APOIA BOTECO UNIVERSITÁRIO DA APAE
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis e decretos da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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