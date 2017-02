PORTAL DIVULGA SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS

Dia 17 de fevereiro, o vice-prefeito Luiz Paulo Ribeiro (PSDB) anunciou oficialmente o novo Portal da Transparência de Prefeitura de Tatuí. Didaticamente, ele ensina como o cidadão pode acessar todos os salários municipais, inclusive o dele. Uma novidade, que não era prática em administrações passadas, é que o cidadão pode acessar o “holerit” de qualquer funcionário da atual administração e também a de 2016, último ano de governo do ex-prefeito José Manoel Correa Coelho.

Esta ferramenta disponibilizada na internet consta do plano de governo da prefeita Maria José Vieira de Camargo. Além dos salários, o site mostra as receitas e despesas atualizadas diariamente, nomes dos fornecedores, valores pagos pela entrega de produtos e serviços e outras informações sobre as contas públicas.

O estímulo à transparência pública é um dos objetivos essenciais da moderna administração pública. A ampliação da divulgação das ações governamentais aos cidadãos, pagadores de impostos, além de contribuir para o fortalecimento da democracia, prestigia e desenvolve as noções de cidadania. O governo municipal de Tatuí, ao divulgar as despesas e receitas, informações sobre execução orçamentária, licitações, convênios, contratações, pagamentos de diárias e mobilização de funcionários da administração mostra à população a seriedade com que trata o dinheiro público.

As informações em sites da Transparência devem ser apresentadas de forma simples, com a utilização de recursos de navegação intuitiva a qualquer cidadão, independentemente de senhas ou conhecimentos específicos de informática. Todo o conteúdo técnico deverá ser precedido de texto introdutório e, se possível, acompanhado por notas explicativas, na forma de dicas de tela. Aconselha-se ainda que as informações sejam divulgadas na forma extensiva e decodificada, com a utilização de linguagem simples e objetiva. O site da Prefeitura pode ser acessado em http://www.tatui.sp.gov.br, no ícone Portal da Transparência.

Câmara também adere à divulgação

O site da Câmara Municipal de Tatuí também disponibiliza os subsídios de vereadores, assessores contratados em comissão (sem concurso) e funcionários de carreira. Ao acessar o site do Poder Legislativo qualquer cidadão pode saber quanto recebe cada servidor da causa pública. O endereço do site da Câmara é www.camaratatui.sp.gov.br, nos ícones Transparência, Pessoal, Remuneração de Agentes Públicos.

