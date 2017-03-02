Destaques da edição de 4-3-2017

A FOLIA DO CARNAVAL NAS RUAS DE TATUÓ
BISPO CELEBRA MISSA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE
CHAVE PARA O DESENVOLVIMENTO – MARCOS CINTRA
A LONGA CAMINHADA – GAUDÊNCIO TORQUATO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA (15-11-1931)
EUROLAF DEVE CONTRATAR EMPREGADOS DA RONTAN
AMEMO-NOS – SONETO DO DR. LINCOLN
CARNAVALESCAS – FOTOS DO CARNAVAL DE TATU´
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
BUROCRACIA NÃO IMPEDE INÍCIO DA PONTE DO MARAPÉ
DIRETOR DO LAR DONATO FLORES DISCUTE PARCERIAS
TATUÍ DEVE ORGANIZAR FEIRA DO PRODUTOR RURAL
PROJETO VISA CIDADANIA E PRESERVAÇÃO DE CIDADES
PREFEITURA QUER DAR NOME A BONECO PARA AÇÕES NO TRÂNSITO
FALECIMENTOS
COLUNA GENTE (FOTOS E FATOS SOCIAIS)
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CONCESSIONÁRIA PROMOVE PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO
PREFEITURA RENOVA CONVÊNIO COM O VIVA LEITE
PARÓQUIA PREPARA FESTA DO MILHO VERDE
MUSEU SEDIA OFICINA DE PRÁTICA DE CINEMA
LIONS PROGRAMA EVENTO SOBRE QUESTÃO AMBIENTAL
CLASSIFICADOS
CARNAVAL SEM OCORRÊNCIAS GRAVES
COLUNA POLICIAL
INFORMATIVO DE COMPRAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí)
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