Destaques da edição de 25-2-2017

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CAMPANHA PREVINE DOENÇAS SEXUAIS NO CARNAVAL
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BLOCOS ANIMAM CARNAVAL DE RUA DE TATUÍ
CAMPANHA RETIRA 80 TONELADAS DE ENTULHO DAS RUAS
PROJETO BENEFICIA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
INTEGRAÇÃO NAS EMPRESAS
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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