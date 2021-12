MAESTRO TATUIANO REGE CONCERTO DA AMIZADE

Neste domingo (5), 19h30, o maestro tatuiano Adriano Machado (foto) rege o Concerto da Amizade, com a participação da cantora Elba Ramalho, padre Fábio de Melo e a Orquestra Sinfônica Villa Lobos, composta por 43 instrumentistas. A apresentação presta homenagem a Luiz Gonzaga, no Espaço das Américas, na Rua Tagipuru, em São Paulo. Neste concerto serão interpretados clássicos da MPB e músicas do repertório da cantora.

O maestro Adriano Machado é tatuiano e formou-se pelo Conservatório de Tatuí. Depois de brilhante carreira na escola, onde ajudou a fundar a Orquestra Sinfônica Paulista (em risco com a presença da Sustenidos), participou como violinista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), a melhor da América Latina. Após ser dispensado do Conservatório por motivos políticos e também não voltar pelas mesmas razões, o maestro tatuiano fundou a Orquestra Villa Lobos, abriu seu próprio espaço na música e coordena profissionais que se apresentam com as maiores celebridades do cenário artístico nacional.