TATUÍ É O 111º  MUNICÍPIO MAIS COMPETITIVO DO BRASIL

Uma pesquisa divulgada na semana passada, considerando 411 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, Tatuí caiu para o 111º lugar no ranking (2020 era 110º), entre as cidades brasileiras analisadas pelo Centro de Lideranças Públicas (CLP). Na região Sudeste, entre 187 municípios, Tatuí aparece no 72º lugar.

Para realizar a estatística foram usadas como fonte de dados o desenvolvimento de políticas públicas e atração de investimentos. O estudo analisa 165 indicadores, como funcionamento da máquina pública, questões fiscais, saúde, educação, segurança, saneamento, meio ambiente, inserção econômica e telecomunicações. Para Lucas Cepeda, coordenador da CLP, o ranking serve de avaliação de gestão pública pela população. Estes parâmetros avaliam também a construção de políticas públicas e atração de investimentos privados. Este trabalho é realizado há 10 anos nos estados mais competitivos. Da lista dos 100 municípios mais competitivos, 49 são do estado de São Paulo. As dez primeiras do Brasil na ordem de classificação são Barueri (SP), São Caetano do Sul (SP), Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Vitória (ES), Curitiba (PR), Santana do Parnaiba (SP), Porto Alegre (RS), Campinas e Jaraguá do Sul (SC).

PESQUISA MOSTRA ÍNDICES INDIVIDUAIS

A pesquisa do Centro de Lideranças Públicas (CLA) mostra também a posição dos municípios em itens econômicos individuais. Veja a posição de Tatuí no Brasil:

POTENCIAIS DE TATUÍ: Telecomunicações (8º), Segurança (34º), Acesso à Educação (37º), Saneamento (57º), Qualidade da Educação (121º), Inserção Econômica (144º) e Qualidade da Saúde (175º).

DESAFIOS DE TATUÍ: Meio Ambiente (367º), Acesso à Saúde (290º), Sustentabilidade (222º), Funcionamento da Máquina Pública (214º), Capital Humano (194º) e Inovação e Dinamismo Econômico (191º).

OUTROS MUNICIPIOS: Este semanário selecionou o comportamento econômico e social de alguns municípios da região, entre os brasileiros: Itapetininga (143º), Itu (89º), Sorocaba (41º), Votorantim (106º) e Itapeva (194º). Os municípios que perderam posições significativas em relação ao ano de 2020 foram Salto (110º – perdeu 27 posições) e Avaré (141º – perdeu 53 posições). (Foto: Divulgação).