SUSTENIDOS ABRE A “SEMANA DA MÚSICA” COM MÚSICOS DA ESCOLA DE MÚSICA DE SÃO PAULO

CÂMARA PREOCUPADA COM

DESMONTE DO CONSERVATÓRIO

Na quarta-feira (3), na sessão da Câmara Municipal de Tatuí, o método pedagógico que a Organização Social Sustenidos quer implantar no Conservatório de Tatuí esteve à frente dos debates na tribuna. Esta mantenedora pretende tirar os professores e monitores dos grupos musicais, que elevam o nível de ensino da escola, e formar grupos amadores somente com alunos. Na última edição deste semanário, o professor José Coelho de Almeida alertou que “crê ser impossível aplicar a metodologia preconizada pela Sustenidos”. Do alto de sua experiência com o Conservatório, acrescenta que “a Secretaria da escola parece ser uma “caixa preta”, que não revela a real situação de aprendizado dos alunos da escola”.

Na noite de quarta-feira, muitos vereadores ocuparam a tribuna e disseram estar preocupados com um possível desmonte do Conservatório, orgulho dos tatuianos e a mais bem sucedida escola de música da América Latina. Eduardo Sallum (PT), em seu pronunciamento, alerta sobre as demissões de monitores que estão programadas para o final de novembro. Esta informação do vereador pode ser confirmada pelo comportamento da diretora executiva Alessandra Fernandez Alves da Costa, da OS Sustenidos e do Conservatório. Ela foi convidada para comparecer na Câmara Municipal, para explicar aos vereadores o seu modo de administrar a escola. Até esta sexta-feira (5), não se manifestou ao presidente Antonio Marcos de Abreu (PSDB), que lhe enviou o convite. Na foto acima, o presidente Antonio Marcos aparece ao lado do professor José Coelho de Almeida, ex- diretor do Conservatório e o mentor da formação da estrutura educional do Conservatório Dramático e Musical “DR. Carlos de Campos”, de Tatuí. O maestro possui provas suficientes para comprovar como a Secretaria de Estado da Cultura desvia o método de ensino do Conservatório. Esta documentação, ao que tudo indica, deverá fundamentar uma ação judicial que envolve o Governo do Estado, caso este não tome providências.

Semana da Música – Neste domingo (7), a Organização Social “Sustenidos”, gestora do Conservatório de Tatuí, abre a “60ª Semana da Música”, criada pela professora Yolanda Rigonelli, diretora da escola de música em sua primeira edição. O que se estranha é que com 160 professores no Conservatório, esta OS prefere prestigiar músicos da Escola de Música de São Paulo (EMSP), também sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Cultura.

A primeira atração, neste domingo (7), às 16 horas, na Praça da Matriz, é de Toninho Ferragutti & Quinteto de Cordas. Toninhose apresenta ao lado dos músicos Luiz Amato (1º violino), Liliana Chiriac (2º violino), Adriana Schincariol Vercellino (viola), Adriana Holtz (violoncelo) e Zé Alexandre Carvalho (contrabaixo). Destes músicos, Adriana Schincariol e Adriana Holtz se formaram no Conservatório de Tatuí e fazem parte do corpo docente da EMSP. E os demais participantes também são integrantes da escola de música paulistana. A assessoria de imprensa da Sustenidos, em matéria enviada à imprensa, afirma que a programação deste ano “vai divertir a população de Tatuí”.

Dia 13 de novembro, 20h30, na Praça da Matriz, apresenta-se a Big Band do Conservatório de Tatuí & Nailor Proveta, saxofonista e clarinetista líder da Banda Mantiqueira. Dias 19 e 20 de novembro, 20 horas, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Tatuí, haverá concerto do Coro do Conservatório & Yuka de Almeida Prado. Ainda no dia 20 de novembro, 19 horas, haverá apresentação virtual do Grupo de Percussão do Conservatório de Tatuí.

Dia 21 de novembro, às 19 horas, está agendada apresentação virtual da Camerata de Violões do Conservatório. Dia 22, no mesmo horário, haverá uma apresentação virtual da Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí & Emmanuele Baldini.

. Dia 23, 19 horas, apresenta-se de forma virtual o Grupo de Choro do Conservatório & Izaías Bueno de Almeida. As apresentações podem ser acompanhadas em youtube.com/VideosConservatorio.

Dia 24 de novembro, às 19 horas, acontece uma “live”, com o concerto do grupo carioca “PianOrquestra”, denominado: “Coletivo”, sob a direção do músico Cláudio Dauelsberg. O grupo é formado por quatro pianistas, uma percussionista e um piano preparado. Neste evento anuncia-se os vencedores do “16º Concurso Interno de Piano do Conservatório de Tatuí”, com o tema: “Revisitando o Modernismo”, que integra a programação da “Agenda Tarsila” e comemorações do Centenário da Semana Moderna de 1922. Para acompanhar, basta acessar: youtube.com/VideosConservatorio.

Dia 25 de novembro, às 19 horas, haverá apresentação virtual de Música de Câmara do Conservatório. Dia 26, às 19 horas, apresentação virtual do Grupo de Música Raiz do Conservatório, juntamente com a dupla Zé Mulato & Cassiano, ganhadora do Prêmio Sharp (1998) e do Prêmio da Música Brasileira (2015), ambos na categoria “Melhor Dupla Regional” (2015). Seu repertório apresenta grande diversidade rítmica e poética, em uma viagem pelos 40 anos de carreira. Para acompanhar, acesse: youtube.com/VideosConservatorio.

Dia 27 de novembro, às 14 horas, na Praça da Matriz de Tatuí, haverá concerto da Banda Sinfônica do Conservatório de Tatuí & Matias Nieva, um dos músicos mais versáteis e ativos do cenário musical ibero-americano, improvisador, solista internacional e fundador do “Trumpet Fest Argentina”. Por fim, no dia 4 de dezembro, às 11 horas, na Praça da Matriz, ocorre o concerto da Jazz Combo do Conservatório de Tatuí & Wanessa Dourado, que se dedica ao violino popular e erudito. É uma das fundadoras do “Quarteto Fios de Choro”. Participa de apresentações e de gravações ao lado de vários artistas consagrados.

