DECRETO GOVERNAMENTAL REGULAMENTA FUNCIONAMENTO DO CONSERVATÓRIO

Adventícios que chegam à Tatuí e pensam que podem dirigir o Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos” de qualquer maneira estão enganados. A melhor escola de música da América Latina é regida por um Decreto Governamental de 6 de março de 1971, ainda em vigor, e assinado pelo governador Roberto Costa Abreu Sodré.

Diante da celeuma que ocorre no Conservatório, o Jornal Integração foi ouvir o maestro José Coelho de Almeida, diretor da escola no período de março de 1968 a 26 de abril de 1983, data simbólica para ele, pois nesse dia foi fundada a Escola Estadual “Barão de Suruí”, onde lecionou Desenho. Durante sua gestão, o Conservatório tornou-se referência mundial no ensino da música clássica e até hoje alunos compõem as mais renomadas orquestras, entre elas a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP), Orquestra Sinfônica de Campinas e a Orquestra Sinfônica Paulista, do Conservatório, a “Prata da Casa”.

Ao semanário, o professor afirma que “resolvi dar meu depoimento ao Jornal Integração para contar um pouco da história do nosso querido Conservatório. No Regulamento, em vigência, quando assumimos a direção da escola de música, orgulho para nossa cidade, somente estavam previstos os cursos de clarineta e congêneres, violino, violão e iniciação musical.

Não tínhamos professores para alguns cursos e não estavam previstos os cursos dos demais instrumentos de cordas, sopro, metais e percussão. Como na época, a política era acirrada em Tatuí, muitos achavam que iríamos perseguir professores e funcionários da escola. Nossa linha de pensamento sempre foi que nenhum administrador consciente assume o controle de uma empresa e faz mudanças repentinas. Primeiramente, conversa de maneira cordial e acolhedora com os trabalhadores, procura saber de tudo antes de fazer qualquer alteração. A produção não pode ser de maneira alguma interrompida. Deve se explicar com clareza o seu desejo de aumentar a produção e contar com os funcionários para atingir as metas almejadas”.

Um novo Regulamento

O maestro Coelho explica que nos primeiros meses de administração “vimos claramente de precisarmos de um novo Regulamento para o Conservatório. Trabalhamos diuturnamente e para elaborá-lo contávamos com um Conselho Técnico e Administrativo (CTA), formado por quatro professores e o diretor. Seguimos o trabalho com reuniões com professores, em grupos distintos, e com a Congregação do Conservatório, integrado por todos os professores, o secretário e o diretor. O assunto também foi discutido com especialistas de cada instrumento de orquestra, banda e percussão (Na época, Tatuí já contava com uma orquestra sinfônica regida pelo maestro Spartaco Rossi). O novo Regulamento foi estruturado, parte a parte, um trabalho que se iniciou no primeiro semestre de 1969 e em novembro de 1970 foi submetido ao senador Orlando Gabriel Zancaner, secretário da Cultura, Esportes e Turismo do Estado de São Paulo. Zancaner sempre deu extraordinário apoio ao Conservatório de Tatuí”.

Equipe de trabalho, consultas e aprovação

O maestro diz que “é importante destacar que a equipe do Conservatório que, em horário extra-expediente, até 22 horas, deu todo o apoio para a finalização do Regulamento. Devo destacar o jornalista Vicente Ortiz de Camargo, chefe da seção de Expediente e excelente redator (então proprietário de “O Progresso de Tatuí”, que sempre defendeu o Conservatório, grifo nosso), Hélio Reali, chefe da seção de Almoxorifado, extraordinário datilógrafo e João do Irineu, Secretário da escola. Após a redação final, iniciam-se consultas a artistas, tais como: João Carlos Martins, Yara Bernette e pianista Souza Lima, na época, maestro da Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo. Generosamente, nos recebeu e fez uma apreciação do trabalho. Ele me disse: se este Regulamento for acolhido pelas autoridades, o Conservatório de Tatuí será a escola de música mais bem regulamentada do Brasil.

Dr. Nelson Marcondes do Amaral, secretário particular do Governador Abreu Sodré e amigo do dr. Zancaner, acertou os detalhes para encaminhamento do Regulamento para aprovação. Dia 5 de março de 1971 foi a data marcada para apresentar o documento para o secretário Zancaner. Antes da 8 horas, eu já estava no saguão da secretária, na Avenida Paulista. Dr. Zancaner chegou e me convidou para subir, olhou os documentos e já havia um ofício datilografado para encaminhar para a Casa Civil do Governo do Estado. Ele chamou o dr. Porto, chefe jurídico da Secretaria, pediu para analisar o processo, dar um parecer, para encaminhar antes do meio-dia à Casa Civil. Dr. Porto esclareceu que o departamento jurídico da Casa Civil iria também examinar o Regulamento. No gabinete, dr. Zancaner agradeceu seu assessor jurídico e disponibilizou o seu carro oficial para me conduzir ao Palácio dos Bandeirantes. Dr. Nelson, avisado pelo secretário da Cultura, me recebeu e me encaminhou para do dr. Henrique Turner, Chefe da Casa Civil. No final da tarde, dr. Nelson e dr. Henrique estavam com o decreto assinado pelo governador Sodré e com remessa para publicação no Diário Oficial do Estado, no bairro da Mooca. Na manhã seguinte, estava estampado no Diário Oficial o decreto governamental e o novo Regulamento do Conservatório “Dr. Carlos de Campos, de Tatuí. Com esta providência, feita por tatuianos, iniciou-se uma nova etapa, com a escolha de professores para os cursos criados e o recrutamento de alunos para os respectivos cursos”.

“NINGUÉM ASSUME MUDANÇAS RADICAIS

SEM CONHECIMENTO, DIZ MAESTRO COELHO

Nas últimas semanas, demissões no Conservatório, uma reunião no dia 4 de outubro destinada a demitir monitores, mudança no método pedagógico e extinção do Grupos Pedagógicos, com a participação de professores, monitores e alunos estão em discussão em Tatuí. O Poder Executivo aplaude e o Poder Legislativo reage com veemência contra estas incursões na escola de música, que pode resultar na perda da qualidade.

A OS Sustenidos é gerente do Projeto Guri e ainda não apresentou à imprensa algum documento que comprove sua experiência em escola de alta performance e música clássica, como os cursos ministrados no Conservatório de Tatuí. Pelo cronograma de trabalho que se tem conhecimento, a escola pode até deixar de existir como referência no ensino de música clássica. Consta de seu contrato com a Secretaria da Cultura, uma proposta de transformar todos os grupos musicais, Orquestra Sinfônica, Banda Sinfônica, Coro Sinfônico, entre outros, com a participação apenas de alunos. O Jornal Integração pediu a opinião do maestro José Coelho de Almeida à respeito desta metodologia. Abaixo a íntegra da entrevista:

Jornal Integração – Por muitos anos, o Conservatório adotou como modelo de aprendizado musical a formação dos Grupos Musicais, que consta do Regimento Escolar, com a participação de professores, monitores e alunos tocando lado a lado. A OS Sustenidos pretende extinguir este método e formar os Grupos Musicais somente com alunos. O que o sr. entende que possa acontecer com a mudança?

Maestro Coelho – Creio que é impossível aplicar a metodologia preconizada pela OS Sustenidos. Até hoje não sabemos quantos alunos de cordas (instrumentos de arco), de sopro (madeira e metais) e de percussão, estejam habilitados para participar dos grupos musicais preconizados por essa organização social. A secretaria da escola parece ser uma “caixa preta”, que não revela a real situação de aprendizado dos alunos da escola. E quantos estariam habilitados a participar destes grupos musicais? Em vista da pandemia da Covid-19, quantos alunos estarão dispostos a voltar para Tatuí? Como será solucionada a logística para reunir esses alunos em grupos?

Jornal Integração – Maestro Coelho. Se existe essa dificuldade, o sr. não entende que é prematuro desfazer grupos já consagrados e que projetam o Conservatório no cenário nacional?

Maestro Coelho – Sim. Torno a repetir. Ninguém assume uma empresa e faz mudanças radicais, sem o conhecimento do que ela realmente produz. As mudanças devem ser consensuais, depois de uma avaliação de um administrador consciente do que já existe.

