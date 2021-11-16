Destaques da edição de 13-11-2021

TATUÍ VOLTA A REGISTRAR MORTES POR COVID-19
69% DA POPULAÇÃO ESTÁ IMUNIZADA CONTRA O CORONAVÍRUS
MUSICA NA PRAÇA APRESENTA SHOW CAPITAL DA MÚSICA
ASSEMBLEIA RECEBE SUGESTÕES DE TATUÍ PARA ORÇAMENTO
CENTRO HÍPICO SEDIA EXOSIÇÃO DE CAVALO PIQUIRA
HORA DE REVER A VIDA- GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
FALECIMENTOS – GRUPO PARAÍSO
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTÍCIAS DE 1908
NOTÍCIAS DA CÂMARA
SAÚDE DIVULGA DADOS DO OUTUBRO ROSA
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
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NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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