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Destaques da edição de 13-11-2021

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TATUÍ VOLTA A REGISTRAR MORTES POR COVID-19

69% DA POPULAÇÃO ESTÁ IMUNIZADA CONTRA O CORONAVÍRUS

MUSICA NA PRAÇA APRESENTA SHOW CAPITAL DA MÚSICA

ASSEMBLEIA RECEBE SUGESTÕES DE TATUÍ PARA ORÇAMENTO

CENTRO HÍPICO SEDIA EXOSIÇÃO DE CAVALO PIQUIRA

HORA DE REVER A VIDA- GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

FALECIMENTOS – GRUPO PARAÍSO

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTÍCIAS DE 1908

NOTÍCIAS DA CÂMARA

SAÚDE DIVULGA DADOS DO OUTUBRO ROSA

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on novembro 16, 2021 at 2:59 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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