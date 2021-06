7 ÓBITOS EM 24 HORAS EM TATUÍ

Nesta segunda-feira (28), o município de Tatui registrou 7 óbitos pela Covid-19 em 24 horas. A informação consta do boletim da Vigilância Sanitária, expedido 11 horas. Entre as vítimas do coronavavirus estão um jovem de 28 anos e uma mulher de 36 anos. Todas as mortes ocorreram na Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. A pandemia continua com alto índice de pessoas infectadas. Os cuidados como uso de máscaras e distanciamento social são recomendados mesmo para pessoas que já receberam as vacinas. As autoridades sanitarias alertam que a Santa Casa, único hospital do SUS na cidade, está sem vagas para socorrer os infectados pelo vírus.

