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Destaques da edição de 10-7-2021

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BOLETINS APONTAM MAIS DE 15 MORTES POR COVID EM JULHO

MORRE O SERESTEIRO ROBERTO ROSENDO

ROSENDO, PIONEIRO DE COLUNISMO SOCIAL EM TATUÍ

MINISTRO TATUIANO RECEBE HOMENAGENS DO STF E DA USP

POVO NA RUA, ECONOMIA E PANDEMIA – GAUDÊNCIO TORQUATO

CAMPANHA DE INVERNO DISTRIBUI COBERTORES EM TATUÍ

FEIRA DE ARTESANATO NA PRAÇA DA MATRIZ

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 29-3-1908

NOTÍCIAS DA CÂMARA

NOTAS E NOTÍCIAS

COLUNA GENTE

COLUNA DE ESPORTES

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, decretos e atos de Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on julho 9, 2021 at 3:23 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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