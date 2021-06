TATUÍ APLICA MAIS DE 60 MIL DOSES DE VACINAS CONTRA A COVID-19

A vacinação contra a Covid-19 “acelera o passo” em Tatuí e já ultrapassa 60 mil doses aplicadas. Na quarta-feira (23), o “Vacinômetro” da Secretaria Municipal de Saúde, publicado pela Prefeitura, mostrava que, até aquela data, já haviam sido aplicadas na cidade 60.619 doses das vacinas do Butantan ou Oxford/Astrazeneca, sendo que deste total, 45.872 pessoas que integram os grupos contemplados já haviam recebido a primeira dose de um dos imunizantes e 14.747 recebido a segunda dose.

No início desta semana, a Prefeitura publicou comunicado, informando que a partir da terça-feira, dia 22 de junho, a vacinação para pedestres passaria a ocorrer na Escola Municipal “João Florêncio”, localizada na Praça Paulo Setúbal (Barão), para melhor acomodar os cidadãos. A imunização na escola acontece das 8 às 16 horas e a Prefeitura recomenda que, antes de se vacinar, as pessoas realizem o pré-cadastro no site: www.vacinaja.sp.gov.br. Ao dirigir-se ao local de vacinação, é necessário levar cartão SUS, comprovante de endereço de Tatuí e documento com fotografia/CPF. A vacinação através do sistema “drive-trhu”, em veículos, continua a ocorrer no estacionamento da nova Prefeitura, defronte à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), das 8 às 17 horas.

A vacinação da população é a única maneira comprovada e eficaz para combater a pandemia. Porém, para se imunizar completamente contra a Covid-19 e colaborar na redução de infecções, internações e mortes, é necessário tomar as duas doses da vacina. Uma dose apenas não garante a proteção completa e não ajuda a reduzir a circulação do vírus. Por isso, as pessoas que já receberam a primeira dose precisam retornar na data estipulada na carteira de vacinação, para tomar a segunda dose do imunizante. Enquanto não há vacina para todos, é primordial também seguir as regras básicas de combate ao vírus, ou seja, utilizar máscara o tempo todo quando sair de casa, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel e respeitar o distanciamento social, evitando as aglomerações. Mesmo as pessoas já vacinadas devem continuar cumprindo essas regras, para frear o avanço do vírus e permitir que a pandemia possa ser finalmente controlada