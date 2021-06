“OPERAÇÃO CATA TRECO” COMBATE A DENGUE EM TATUÍ

No sábado (12), a Prefeitura Municipal de Tatuí, através do Fundo Social de Solidariedade (Fusstat), retomou a “Operação de Limpeza e Cata-Treco – Cuide de Tatuí, Cuide de Você”, destinada a combater a dengue na cidade, que registrou mais de vinte mil casos desde janeiro de 2021. A operação ocorre com o apoio de secretarias municipais e de empresas que cedem caminhões para o serviço de recolhimento de materiais inservíveis nos bairros da cidade. No último sábado, foram atendidos oito bairros: Jardim Wanderley, CDHU, Jardim Lucila, Jardim XI de Agosto, Jardim Santa Emília, Sena Ville e Residencial Atlanta.

Além da coleta de toneladas de materiais, agentes de saúde distribuem folhetos sobre a dengue e orientam a população sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito “Aedes Aegypti” e o surgimento de novos criadouros. Esta operação de limpeza é uma das mais importantes ações preventivas contra o mosquito transmissor, para evitar que a cidade sofra com um novo surto quando a época do calor e das chuvas retornar, favorecendo a reprodução do “Aedes”. Para se ter ideia da gravidade do surto que atingiu Tatuí, se considerarmos 122 mil habitantes na cidade, 17% da população foi contaminada.

Para eliminar criadouros e evitar o aparecimento de outros, a população deve manter suas casas, quintais, garagens e terrenos limpos, retirando todos os objetos que possam acumular água, como pneus, baldes, latas, garrafas, vasos e vasilhas, pois o mosquito utiliza água parada para depositar seus ovos e se reproduzir. Deve também manter vedadas e limpas as caixas d’água, tonéis e cisternas, trocar a água das plantas e dos animais de estimação regularmente e limpar as piscinas e as calhas, deixando-as sempre desobstruídas, para evitar acúmulo de água. As medidas servem para o ano inteiro, pois os ovos são muito resistentes e sobrevivem até mais de um ano em locais secos. São capazes de resistir a longos períodos de baixa umidade e sobreviver até o próximo verão, quando o clima quente e úmido os fará eclodir e formar as larvas, que irão se transformar em novos mosquitos. Uma única fêmea produz de 60 a 120 ovos em cada ciclo reprodutivo e pode ter mais de três ciclos durante sua vida.

A municipalidade disponibiliza dois “Ecopontos” para que a população possa descartar corretamente entulhos e materiais inservíveis. Um deles situa-se na Rua Flávia de Oliveira, próximo ao nº 107, no bairro Jardins de Tatuí, e outro na Rua Victória dos Santos Gomes, s/nº, antigo frigorífico, no Jardim Rosa Garcia II. Os principais sintomas da dengue são febre alta, dores de cabeça, nos olhos e articulações, manchas avermelhadas na pele, náuseas e vômitos. Nos casos mais graves, a doença pode ocasionar hemorragias, levando até mesmo ao óbito. Ao apresentar esses sintomas, é necessário procurar atendimento médico no posto de saúde mais próximo. A programação da “Operação Limpeza e Cata-Treco” é disponibilizada nos canais oficiais da Prefeitura (Site, Facebook, Instagram e Telegram).