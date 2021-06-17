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Destaques da edição de 19-6-2021

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INFECTADOS POR COVID  TRANSFERIDOS PARA OUTROS HOSPITAIS

PADRE APRESENTA PROJETO “CAMINHADA PELA FÉ”

ASILO ANGARIA DONATIVOS PARA REFORMA

 RECUPERAÇÃO BENEFICIA VICINAL ENTRE TATUÍ E IPERÓ

AS LIÇÕES DA CRISE – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1908

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE CONTINUA EM TATUÍ

NOTAS DA CÂMARA MUNICIPAL

NOTAS E NOTÍCIAS

COLUNA POLICIAL

CONSELHO APROVA MAIS UMA ETAPA DO MIS

TATUÍ CONCORRE AO “TOP DESTINOS TURÍSTICOS”

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

CAMPANHA INCENTIVA DOAÇÃO DE SANGUE

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

PREFEITURA ALERTA SOBRE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

MATÉRIAS OFICIAIS

(Atos da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on junho 17, 2021 at 4:24 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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