Destaques da edição de 26-6-2021

PREFEITURA DE TATUÍ PRORROGA MEDIDAS CONTRA A COVID-19
BISPOS PEDEM ORAÇÕES PELAS VÍTIMAS DA PANDEMIA
GOVERNO DO ESTADO INCLUI TATUÍ NO “VALE GÁS”
PROTETORES DE ANIMAIS PODEM SE CADASTRAR
O CARRO NA ESTRADA – GAUDÊNCIO TORQUATO
NOTAS E NOTÍCIAS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ANO DE 1908
NOTÍCIAS DA CÂMARA
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
SPVIAS OFERECE VAGAS DE TRABALHO
EMPRESA CONTRATA PARA O SETOR DE EMBALAGENS
EJA RECEBE MATRÍCULAS
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTE
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, edital do Fórum da Comarca, editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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