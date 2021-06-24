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Destaques da edição de 26-6-2021

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PREFEITURA DE TATUÍ PRORROGA MEDIDAS CONTRA A COVID-19

BISPOS PEDEM ORAÇÕES PELAS VÍTIMAS DA PANDEMIA

GOVERNO DO ESTADO INCLUI TATUÍ NO “VALE GÁS”

PROTETORES DE ANIMAIS PODEM SE CADASTRAR

O CARRO NA ESTRADA – GAUDÊNCIO TORQUATO

NOTAS E NOTÍCIAS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – ANO DE 1908

NOTÍCIAS DA CÂMARA

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

SPVIAS OFERECE VAGAS DE TRABALHO

EMPRESA CONTRATA PARA O SETOR DE EMBALAGENS

EJA RECEBE MATRÍCULAS

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTE

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, edital do Fórum da Comarca, editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on junho 24, 2021 at 3:42 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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