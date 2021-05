STF PRESTA MAIS UMA HOMENAGEM A CELSO DE MELLO

IMG-20210519-WA0001.jpg

O Supremo Tribunal Federal (STF) presta mais uma homenagem ao ministro aposentado José Celso de Mello Filho. Com foto do ministro tatuiano, em destaque na capa, a mais recente publicação “31 ANOS DE JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL” mostra a relevante presença do tatuiano na Magna Corte e seu legado jurídico, com precisas interpretações da Constituição Brasileira de 1988. O legado de decisões, verdadeiras aulas de Direito Constitucional, ainda vai nortear a comunidade jurídica brasileira por muitos anos. São votos que mostram que a CF garante aos cidadãos suas grandes conquistas no campo das liberdades individuais. Se seguidas, com humildade, pelos magistrados, principalmente de primeira instância do Poder Judiciário, são lições de Direito que contribuem para que processos sejam solucionados, sem a necessidade de atravancar ainda mais as cortes de justiça brasileiras. E nem impor ao cidadão a busca de soluções jurídicas que já estão prescritas nas decisões do STF.