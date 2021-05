SECRETARIA VACINA CONTRA COVID NO ESTACIONAMENTO DA NOVA PREFEITURA

Desde segunda-feira (10), a Secretaria Municipal de Saúde vacina contra a Covid-19 pelo sistema “drive-thru” no estacionamento da nova Prefeitura, no antigo “Mangueirão”.

A secretaria solicita aos cidadãos que integram os grupos prioritários das vacinas, para que realizem seus pré-cadastros no site do Governo do Estado (www.vacinaja.sp.gov.br). Desta forma, na data da imunização, a aplicação será mais rápida e evita a formação de filas. O preenchimento do formulário no site leva de um a três minutos e economiza até 90% do tempo de atendimento nos postos de vacinação.

A vacina é a única maneira eficaz e comprovada para vencer a doença causada pelo novo coronavírus. Os cidadãos devem ficar atentos às informações divulgadas pelos órgãos e autoridades de saúde, para saber quando irão se vacinar. É importante receber as duas doses da vacina, nas datas estipuladas, para obter a imunização contra a Covid-19.