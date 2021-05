Tatuí e sua história

Notícias extraídas do Jornal “Comarca de Tatuhy”, da edição de 27 de outubro de 1907,

através do arquivo de João Padilha, doado ao Integração.

INTRANSITÁVEL

O Bairro da Barreira e Rio Sorocaba, constituindo um núcleo de produtores importantes e onde se acha uma espécie de escola prática de agricultura, tal é o adiantado estabelecimento agrícola do sr. Carlos Howard, está quase separado do nosso centro comercial por quatro enormes buracos na ponte do pasto do finado Chico Luciano. Uma vez que há estrada de ferro, o governo já não se encarrega de zelar desta via pública e, portanto, cumpre à Câmara providenciar, para que o nosso comércio e os moradores daquela paragem não sofram. Além disso, agora será um simples reparo. Mais tarde, uma ponte a construir, e com que verba? Aí fica o aviso, para “descargo” de ofício.

FESTA

O sr. Manoel Vieira de Miranda, festeiro de São Roque, não podendo fazer a festa neste ano, por moléstia em pessoa de sua exmª família, mandou rezar uma missa na capela daquele santo domingo próximo passado. Sua senhoria conserva o encargo de festeiro para o ano vindouro.

HÓSPEDES E VIAJANTES

Depois de longa ausência, regressaram de Buenos Aires o sr. Thomaz Guedes e sua exmª senhora. Estiveram em São Paulo os srs. Benedicto Pereira Machado, funcionário municipal, e Erasmo Pereira Ita, escrivão da coletoria estadual. Com destino a Dois Córregos, seguiu o sr. Simeão Sobral, vereador da Câmara Municipal. Do sertão, onde estiveram a negócio, regressaram os srs. major Luciano Loureiro de Mello e Antonio Loureiro de Mello. Em procura de melhoras para os seus padecimentos, acha-se nesta cidade, hospedada na casa de seu genro, sr. Ignácio Castanho, a exmª srª d. Alexandrina de Campos Boavão, mãe do sr. Celestino de Campos Boavão. Pelo seu pronto restabelecimento, fazemos ardentes votos.

PARABÉNS

O sr. Augusto Guerreiro não cabe em si de contente, e com razão, pois está de filha nova. Também o sr. Heleodoro Kuntz não sabe o que mais desejar ao herdeirinho que acaba de vir ao mundo. Que façam o encanto dos pais, o seu consolo e glória na velhice, e sirvam de ornamento para a nossa sociedade, são os nossos votos.

FOTOGRAFIA IDEAL

Neste estabelecimento do sr. Palmiro Pique se aprontam retratos de todos os tamanhos e sistemas aperfeiçoados. Trabalho nítido e garantido, por preços sem competidor. Aceitam-se assinaturas para retratos, meio busto, de 80×90 centímetros, em belíssima e custosa moldura, recebendo o assinante mais seis retratos formato “gabinete”, tudo por 50$000, em 25 prestações de 2$000 por semana. Rua 13 de Maio, em Tatuí.

AGRADECIMENTO

João Baptista Grande, de volta de sua viagem a Poços de Caldas, onde fora convalescer da enfermidade que o prostrara, não pode por mais tempo deixar de vir, publicamente, agradecer a todas as pessoas de sua amizade as constantes visitas e elevado interesse manifestado para o seu restabelecimento, o que ora faz, convicto de que assim procedendo, cumpre dever que lhe é imposto pelo coração, deixando de declinar nomes, pois que a todos em geral manifesta seu profundo reconhecimento. Entretanto, ao seu médico assistente, dr. Francisco Ribeiro Marcondes, pede vênia para declinar-lhe o nome, pois devido à sua alta competência científica, dedicação e acrisolado devotamento, é lhe particularmente devedor da saúde que recuperou. A todos em geral, e a cada um em particular, sua perpétua gratidão, contando todos em sua pessoa um amigo, que procurará demonstrar sempre o seu profundo reconhecimento.