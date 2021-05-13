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Destaques da edição de 15-5-2021

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IDOSOS RECEBEM VACINA CONTRA A GRIPE

PADRES CELEBRAM 26 ANOS DE ORDENAÇÃO

COVID-19 CONTINUA A ENLUTAR FAMÍLIAS TATUIANAS

CONSERVATÓRIO COM BOLSAS EM GRUPOS DE MÚSICA E TEATRO

ABUSOS E INSANIDADES – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 1908

NOTÍCIAS DA CÂMARA

OPERAÇÃO LIMPEZA COMBATE A DENGUE EM TATUÍ

CDHU EM NOVO ENDEREÇO EM TATUÍ

FATECS ABREM INSCRIÇÕES PARA VESTIBULAR

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA DE ESPORTES

NOVELAS

CANAL 1 –NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis e decretos da Prefeitura de Tatuí, edital do Condomínio São Marcos, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on maio 13, 2021 at 2:53 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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