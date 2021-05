PADRE DESMISTIFICA VIOLÊNCIA EM LIVRO

Dia 21 de maio, às 19h30, na Paróquia da Sagrada Família de Tatuí, o padre Edvilson de Godoy lança oficialmente seu novo livro, intitulado: “O Deus das Vítimas”, pela Editora Santuário. A obra aborda a Sagrada Escritura e fala do longo processo de revelação de Deus e do homem para o próprio homem. “O Deus da Bíblia desmistifica as razões da violência coletiva, assumindo o lado da vítima e condenando a maioria perseguidora”, explica o autor, que é pároco da Sagrada Família e também já esteve à frente da Paróquia de Nossa Senhora das Estrelas, em Itapetininga.

Padre Edvilson afirma que a Paixão de Cristo é o ponto final do “longo processo bíblico de desmistificação da violência”. O teólogo lembra que, ao contrário de seus algozes, “Jesus não percorre o caminho do calvário dominado pelo ódio, mágoas, ressentimentos ou revoltas”. E completa: “a mensagem deste Deus é clara: a entrega é por amor. Jesus não teme seus malfeitores. Ele se sacrifica por amor, e esta entrega certamente abala as estruturas do poder e da sociedade da época, mostrando que o amor vence, ao mesmo tempo em que denuncia um sistema que priorizava o sacrifício humano através da violência”. Com esta obra, padre Edvilson mostra a opção de Jesus pelo amor e pelas vítimas, que até então não tinham voz.

O autor – O padre Edvilson de Godoy é doutor em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo e doutor em Teologia pela mesma faculdade. É professor de Teologia Dogmática no Instituto São Paulo de Estudos Superiores, no Centro Universitário Claretiano, e ainda pesquisador nas áreas de Cristologia e Soteriologia.