Destaques da edição de 30-4-2021

FIOCRUZ: DENGUE SOME COM TEMPERATURA ABAIXO DE 20 GRAUS
TATUÍ COM MAIS DE 18 MIL CASOS DE DENGUE
PANDEMIA CANCELA FESTA DE SÃO JORGE
TATUÍ APLICA QUASE TRINTAL MIL DOSES DE VACINAS CONTRA COVID
A ONDA DO MEIO DA PIRÂMIDE – GAUDÊNCIO TORQUATO
AGRESSORES DE MULHERES VÃO USAR TORNOZELEIRAS
DIOCESE DE ITAPETININGA PROMOVE “LIVE DE ORAÇÃO”
TESTEMUNHAS DE JEOVÁ PODEM LANÇAR BÍBLIAS EM 30 IDIOMAS
PADRE DISMISTIFICA VIOLÊNCIA EM LIVRO
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – FEVEREIRO DE 1908
NOTAS E NOTÍCIAS
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
NOTÍCIAS DA CÂMARA
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Leis, decretos e atos de Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartorio de Registro de Tatuí).
Deixe um comentário