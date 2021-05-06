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Destaques da edição de 8-5-2021

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COVID-19 PROVOCA MAIS MORTES EM MAIO

CELSO DE MELLO INDICADO PARA CONDECORAÇÃO DA USP

PARÓQUIA FAZ CAMPANHA PARA FAMÍLIAS CARENTES

A BÚSSOLA DA OPINIÃO PÚBLICA – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

MUSEU APRESENTA EXPOSIÇÃO “TERRA DE PAULO SETUBAL”

OFICINAS CULTURAIS COM INSCRIÇÕES ABERTAS

FALECIMENTOS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – FEVEREIRO DE 1908

CASOS DE DENGUE AINDA É PREOCUPANTES EM TATUÍ

NOTÍCIAS DA CÂMARA

NOTAS E NOTÍCIAS

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

CÂMARA DE TATUÍ DISCUTE REFORMAS NO CONGRESSO

COLUNA DE ESPORTES

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Conferência Municipal de Saúde, decretos e portarias da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on maio 6, 2021 at 4:30 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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