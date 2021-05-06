Destaques da edição de 8-5-2021

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MUSEU APRESENTA EXPOSIÇÃO “TERRA DE PAULO SETUBAL”
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RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – FEVEREIRO DE 1908
CASOS DE DENGUE AINDA É PREOCUPANTES EM TATUÍ
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CÂMARA DE TATUÍ DISCUTE REFORMAS NO CONGRESSO
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(Conferência Municipal de Saúde, decretos e portarias da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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