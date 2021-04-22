Destaques da edição de 24-4-2021

ALUNOS NÃO APROVAM METODOLOGIA DO CONSERVATÓRIO
PROJETO DA “SUSTENIDOS” PODE FAZER ESCOLA VOLTA A 1990
TATUIANO É MAESTRO OFICIAL DA “DISNEY MUSIC GROUP”
HACKER DE TATUÍ COMETE FRAUDE E É DESTAQUE NO FANTÁSTICO
AMADORISMO TRAZ O CAOS – GAUDÊNCIO TORQUATO
BANCO CONDENADO A INDENIZAR VÍTIMA DE GOLPE DO WHATSAPP
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS LIVRES DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1908
TATUÍ CHEGA A 252 MORTES POR COVID
DENGUE SUPERA 16 MIL CASOS EM TATUÍ
TATUÍ APRESENTA REDUÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO
PIZZA SOLIDÁRIA DO LIONS
COLETA SELETIVA PERCORRE BAIRROS DA CIDADE
BISPOS DIVULGAM MENSAGEM SOBRE A PANDEMIA
NOTAS E NOTÍCIAS
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
REUNIÃO VISA COMBATE À DENGUE EM TATUÍ
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR CLAÚDIO RICCO
COLUNA GENTE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Atos, decretos e leis da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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