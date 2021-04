Destaques da edição de 24-4-2021

ALUNOS NÃO APROVAM METODOLOGIA DO CONSERVATÓRIO

PROJETO DA “SUSTENIDOS” PODE FAZER ESCOLA VOLTA A 1990

TATUIANO É MAESTRO OFICIAL DA “DISNEY MUSIC GROUP”

HACKER DE TATUÍ COMETE FRAUDE E É DESTAQUE NO FANTÁSTICO

AMADORISMO TRAZ O CAOS – GAUDÊNCIO TORQUATO

BANCO CONDENADO A INDENIZAR VÍTIMA DE GOLPE DO WHATSAPP

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS LIVRES DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1908

TATUÍ CHEGA A 252 MORTES POR COVID

DENGUE SUPERA 16 MIL CASOS EM TATUÍ

TATUÍ APRESENTA REDUÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

PIZZA SOLIDÁRIA DO LIONS

COLETA SELETIVA PERCORRE BAIRROS DA CIDADE

BISPOS DIVULGAM MENSAGEM SOBRE A PANDEMIA

NOTAS E NOTÍCIAS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

REUNIÃO VISA COMBATE À DENGUE EM TATUÍ

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR CLAÚDIO RICCO

COLUNA GENTE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Atos, decretos e leis da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).