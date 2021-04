Na terça-feira (20), a médica tatuiana Sônia Fornazari Pires, ao comentar um boletim expedido pela Secretaria Municipal de Saúde, sobre os numeros da Covid-19 em Tatui, sugere que haja testagem na população de Tatuí. Para a médica é uma forma de iniciar um tratamento imediato, separando os casos positivos. Ela alerta que “precisa ter coragem para tomar esta posição “. Com a palavra e ação a Comissão Especial da Covid-19 de Tatuí.

