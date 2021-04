FALECE O EX-DEPUTADO GIJO CASTELLANO

Dia 8 de abril, faleceu em São Paulo, aos 95 anos, o ex-deputado estadual José Felício Castellano, conhecido como Gijo Castellano. Ele ocupou cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo no período de 1958 a 1983, por seis mandatos consecutivos. Gijo também foi superintende do Sesi. Durante sua trajetória nesta instituição, seu grande legado para Tatuí foi a construção do Cat-Sesi, na Avenida São Carlos. Castellano sempre teve boa votação no município, com apoio político de um grupo de amigos.

CONTRA O ARMAMENTO

No início desta semana, o deputado federal Samuel Moreira (PSDB) fez um pronunciamento em sua rede social e se posicionou contra o armamento da população, como preconiza o presidente Jair Bolsonaro. Na segunda-feira (12), a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), através de medida liminar, invalidou todos os pontos polêmicos dos quatro decretos de Bolsonaro. Estas mudanças abrandavam a Lei do Desarmamento do Brasil. Com essa medida, esta questão somente será discutida quando o presidente Luiz Fux pautar a matéria no Plenário do STF.

CELSO DEFENDE A VACINA

O ministro aposentado Celso de Mello cumprimentou o presidente Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), por sua vacinação contra o novo coronavírus. O tatuiano elogiou a postura de Fux ao defender a ciência e ressaltou que, “na situação caótica a que foi irresponsavelmente lançado o Brasil, a vacina significa a “própria exaltação da vida”. “Parabéns por seu gesto que rejeita, de modo expressivo, aos olhos da Nação, práticas negacionistas irresponsáveis e que repudia, com a elevada autoridade do seu cargo de Chefe nominal do Poder Judiciário nacional, o grito necrófilo, desprezível e infame de mentes obscurantistas que absurdamente cultuam a morte em paradoxal detrimento da preservação da saúde e da intangibilidade da vida de nossos cidadãos”.