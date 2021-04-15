Destaques da edição de 17-4-2021

TATUÍ RECEBE R$ 750 MIL DO PROGRAMA “ASFALTO NOVO”
CIDADE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PELA DENGUE
OPERAÇÃO LIMPEZA VISA BAIRROS DE TATUÍ
COVID-19 PROVOCA MAIS MORTES EM ABRIL
POPULAÇÃO COLABORA COM O FUNDO SOCIAL
DIOCESE CONFIRMA CELEBRAÇÕES SEM PÚBLICO
REORGANIZANDO NOSSAS VIDAS – GAUDÊNCIO TORQUATO
TATUÍ INICIA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
PREFEITURA REGULAMENTA ATIVIDADES ESCOLARES
MOSQUITO DA DENGUE ATACA PARTES BAIXAS DO CORPO
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(Leis, decretos, portarias e atos oficiais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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