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Destaques da edição de 17-4-2021

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TATUÍ RECEBE R$ 750 MIL DO PROGRAMA  “ASFALTO NOVO”

CIDADE EM  SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PELA DENGUE

OPERAÇÃO LIMPEZA VISA BAIRROS DE TATUÍ

COVID-19 PROVOCA MAIS MORTES EM ABRIL

POPULAÇÃO COLABORA COM O FUNDO SOCIAL

DIOCESE CONFIRMA CELEBRAÇÕES SEM PÚBLICO

REORGANIZANDO NOSSAS VIDAS – GAUDÊNCIO TORQUATO

TATUÍ INICIA VACINAÇÃO CONTRA GRIPE

PREFEITURA REGULAMENTA ATIVIDADES ESCOLARES

MOSQUITO DA DENGUE ATACA PARTES BAIXAS DO CORPO

FALECIMENTOS

NOTAS E NOTÍCIAS

NOTÍCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – JANEIRO DE 1908

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA GENTE

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

NOVELAS

CANAL 1 –NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, decretos, portarias e atos oficiais da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on abril 15, 2021 at 5:06 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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