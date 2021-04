MOSQUITO DA DENGUE VOA BAIXO

Todos os estudos da contaminação do aedes aegypti, transmissor da dengue, mostram que é mosquito de hábito diurno. O ataque sempre é transmitido pela fêmea e esta voa até 1m20 de altura. Por esta razão, ela pica os pés e as pernas para transmissão do vírus. Difilmente, segundo os estudos, ela ataca a parte alta do corpo humano. A preferência para picar é no período da manhã e no final da tarde. Não é um mosquito de hábitos noturnos, como o pernilongo. Os estudos revelam que cada fêmea produz uma média de 350 ovos. Estes podem ficar dormentes por um ano em quintais e locais propícios para se desenvolver. E aparece com maior incidência na época das chuvas. A água limpa e parada é um promissor criadouro, mesmo nos quintais das casas e terrenos baldios. Em prédios altos, o mosquito pode atingir os andares superiores pela escada e através de elevadores. A vigilância por parte da população é o melhor meio de combate. Tatuí não é a única cidade da região a atingir números assustadores, como ocorrem neste momento. Agentes sanitários descobriram que no Jardim São Paulo, atrás da rodoviária, em duas residências fechadas e com piscinas estavam presentes focos de mosquitos da dengue. Por esta razão, proprietários de casas e barracões, a ser alugadas e fechadas, devem vistoriar seus imóveis. Em 2015, a cidade de Sorocaba também enfrentou uma pandemia de dengue. Dados oficiais revelam que neste ano houve 56 mil casos nesta cidade. Uma ação efetiva das autoridades sanitárias, com a colaboração da população, conseguiu debelar esta pandemia. Neste momento, em que Tatuí passa por este sério problema, seria aconselhável para pessoas que não contrairam a dengue, que protejam melhor a parte baixa dos corpos, com roupas, meias e repelentes. Todo o cuidado é pouco neste momento que a cidade enfrenta a dengue e a Covid-19. As denúncias de irregularidades em Tatui podem ser comunicadas pelos telefones (15) 3259-8428 ou 3259-8463.

