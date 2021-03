TATUÍ REGISTRA MIL CASOS DE DENGUE EM TRÊS DIAS

Como se não bastasse a evolução da pandemia de Covid-19 na cidade, com mortes diárias causadas pelo novo coronavírus, o mosquito “Aedes Aegypti”, transmissor da dengue, também é um dos “protagonistas” deste momento de grave crise na área de saúde. Em apenas três dias, foram registrados exatos mil novos casos da doença no município. O boletim epidemiológico da quarta-feira (24) apontava 7.411 casos desde o início de 2021. Neste sábado (27), de acordo com o boletim, o número subiu para 8.411.

A Prefeitura de Tatuí continua a trabalhar em vários bairros, com ações de bloqueio, limpezas e nebulizações (fumacês), para tentar eliminar o mosquito, que procura água parada para depositar seus ovos. Mas a colaboração popular é fundamental nesse sentido. É preciso limpar casas, quintais e terrenos, retirando todos os objetos que possam acumular água, como pneus, baldes, latas, garrafas e vasilhas, por exemplo. É necessário ainda manter vedadas e limpas as caixas d’água, tonéis e cisternas, trocar água das plantas e dos animais de estimação regularmente e limpar piscinas e calhas, deixando-as desobstruídas, para evitar acúmulo de água.

Os entulhos e materiais inservíveis devem ser descartados nos ecopontos disponibilizados na Rua Flávia de Oliveira, próximo ao nº 107, no Bairro Jardins de Tatuí, ou na Rua Victória dos Santos Gomes, s/nº, no Jardim Rosa Garcia II. Os principais sintomas da dengue são febre alta, dor de cabeça, nos olhos e articulações, manchas avermelhadas na pele, náuseas e vômitos. Nos casos mais graves, a doença pode ocasionar hemorragias, levando até ao óbito.