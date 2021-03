FALECE O EX-VEREADOR “TIO”

Neste sábado (27), faleceu o ex-vereador Darcy Ferreira de Camargo, 83 anos, conhecido como “Tio”. Ele é mais uma vitima da Covid-19 e estava internado desde o dia 16 de março na Santa Casa de Misericórdia de Tatui. É pai do jogador Ademar, campeão paulista de futebol pelo São Caetano.

