TATUÍ NO LIMITE DA CAPACIDADE HOSPITALAR PELA COVID-19

A Prefeitura de Tatuí continua a publicar vídeos nas redes sociais, onde os profissionais da área de saúde do município pedem a colaboração popular, no sentido de respeitar e seguir as recomendações sanitárias, para tentar conter o rápido avanço da pandemia de Covid-19 na cidade. O sistema de atendimento de saúde está sobrecarregado há dias, com 100% de ocupação de leitos clínicos e da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa de Misericórdia, único hospital público do município. A mensagem que acompanha os vídeos é objetiva e preocupante: “Chegamos ao limite. A questão é sobreviver e salvar vidas. Nos ajude”.

Em um vídeo, a secretária municipal de Saúde, Tirza Luiza de Melo Meira Martins, confirma que “chegamos ao limite de nossa capacidade hospitalar”. A secretária revela que as equipes de saúde estão se revezando dia e noite para atender a população, e destaca a importância e a necessidade de permanecer em casa, não fazer aglomerações e sempre usar máscara neste momento crítico da pandemia. Essas medidas, salienta Tirza, são “essenciais” para tentar barrar a propagação do novo coronavírus que, desde o início da pandemia, há mais de um ano, contaminou mais de oito mil cidadãos de Tatuí e, infelizmente, já levou a vida de quase 160 pessoas.

Remanejamento de profissionais – A situação é tão crítica, com o iminente colapso no sistema de atendimento de Tatuí, que na semana passada a Secretaria da Saúde publicou um aviso nas redes sociais, informando que, desde a segunda-feira (22), estão suspensos os atendimentos nos postos de saúde da zona rural, nos Bairros Americana, Enxovia, Congonhal e Mirandas, pois “os profissionais destas unidades serão remanejados para a ‘linha de frente’ do enfrentamento da pandemia de Covid-19”.

Diz também o aviso que as quatro unidades rurais ficarão fechadas trinta dias e a medida do remanejamento se justifica, “pois há falta de profissionais da saúde, impondo-se a ação necessária nesse momento, cuja prioridade é salvar vidas”. E finaliza: “contamos com a colaboração de todos. Informamos ainda que não haverá prejuízo aos atendimentos, pois os pacientes dessas unidades serão atendidos nas unidades urbanas mais próximas”. Maiores informações podem ser obtidas através do fone: 0800-770-1666.

DECRETO SUSPENDE AULAS PRESENCIAIS – Na sexta-feira (19), a prefeita Maria José Vieira de Camargo editou o Decreto Municipal nº 21.206/2021, que suspende todas as atividades escolares presenciais nas redes municipal e estadual de ensino e nas instituições particulares de ensino do município de Tatuí.O decreto passou a vigorar na segunda-feira (22) e foi editado em razão do “movimento epidemiológico, com o grande aumento do número de casos e de internações de Covid-19 no município” e “a necessidade de se adotar medidas que evitem a propagação do vírus”.

MERENDA ESCOLAR – Mesmo sem aulas presenciais nas escolas, são servidas diariamente, de segunda à sexta-feira, 1.421 merendas, com alimentação de qualidade para atender as crianças e jovens em vinte escolas localizadas em diversos bairros da cidade, inclusive na zona rural. A Secretaria Municipal de Educação informa que todas as recomendações sanitárias estão sendo seguidas pela equipe que prepara e distribui a merenda nos vinte pólos. No entanto, a Secretaria ressalta a importância de somente um membro da família buscar a merenda nas unidades, para evitar aglomeração de pessoas.