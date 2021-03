MINISTÉRIO PÚBLICO ARQUIVA INQUĖRITO DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES

Dia 17 de março, a promotora Isabela Angelica Queiros Fonseca arquivou Inquérito Civil em que denunciava suposto superfaturamento na compra de materiais escolares em licitação realizada pela Prefeitura de Tatui. O relatório da Promotoria Pública apresenta minuscioso comparativo de preços, análise das fases da licitação, comparativos de preços praticados por estabelecimentos comerciais de Tatui, legalidade da empresa vencedora e todos os quesitos necessários para apurar a transparência da administração da prefeita Maria José Vieira de Camargo. Decide a promotora Isabela Angélica que “ante o exposto, não havendo lesão ao direito difuso ou coletivo que justifique a propositura de ação civil pública, promovo o arquivamento do presente inquérito civil, e determino a remessa dos autos, em três dias, ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público para apreciação e homologação”.

Em 2020, ano eleitoral, esta licitação da compra de kits de materiais escolares foi alvo de acusações de superfaturamento por parte de um grupo político que pleiteava a Prefeitura de Tatuí. Através das redes sociais e sem dados oficiais que justicassem os ataques, munidos apenas de comparações de preços esparsas de alguns produtos da licitação, este grupo, que apoiava o coronel Vagner Rodrigues em sua candidatura a prefeito, expôs a idoneidade da prefeita Maria José Vieira de Camargo nas redes sociais, principalmente no Facebook . No entanto, esta tática política, já superada nos tempos atuais, demonstra que não faz mais sentido diante do eleitorado. Ela só serviu para impor uma flagorosa derrota para este candidato e seu grupo político.