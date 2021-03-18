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Destaques da edição de 20-3-2021

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SANTA CASA DE TATUÍ SEM LEITOS DE UTI

FUNCIONÁRIOS APELAM PARA CONTER AVANÇO DA PANDEMIA

ESPERANÇA É QUE A VACINA DETENHA O CORONAVÍRUS

IGREJAS SUSPENDEM ATIVIDADES NA FASE EMERGENCIAL

 A CADA QUATRO MINUTOS UM CONTAMINADO PELA DENGUE

CHIPANZÉ É MAQUIÁVEL CONTRA GANDHI

FAZENDA ESTADUAL DEVE RESTITUIT IPVA A DEFICIENT

TJSP MANTÉM CONDENAÇÃO  DE RÉU QUE EXTORQUIA PAI E MÃE

TATUÍ  E SUA HISTÓRIA – NOTÍCIAS DE DEZEMBRO DE 1907

FALECIMENTOS

CASOS DE DENGUE AUMENTAM NOS ÚLTIMOS DIAS

NOTÍCIAS DA CÂMARA

NOTAS E NOTÍCIAS

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

COLUNA GENTE

PREFEITURA ORIENTA PARA DESCARTE DE ENTULHO

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Leis, decretos e atos oficiais da Prefeitura de Tatuí, edital da Associação de Moradores do Jardim Santa Rita, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on março 18, 2021 at 3:11 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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