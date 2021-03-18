Destaques da edição de 20-3-2021

SANTA CASA DE TATUÍ SEM LEITOS DE UTI
FUNCIONÁRIOS APELAM PARA CONTER AVANÇO DA PANDEMIA
ESPERANÇA É QUE A VACINA DETENHA O CORONAVÍRUS
IGREJAS SUSPENDEM ATIVIDADES NA FASE EMERGENCIAL
A CADA QUATRO MINUTOS UM CONTAMINADO PELA DENGUE
CHIPANZÉ É MAQUIÁVEL CONTRA GANDHI
FAZENDA ESTADUAL DEVE RESTITUIT IPVA A DEFICIENT
TJSP MANTÉM CONDENAÇÃO DE RÉU QUE EXTORQUIA PAI E MÃE
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – NOTÍCIAS DE DEZEMBRO DE 1907
FALECIMENTOS
CASOS DE DENGUE AUMENTAM NOS ÚLTIMOS DIAS
NOTÍCIAS DA CÂMARA
NOTAS E NOTÍCIAS
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
COLUNA GENTE
PREFEITURA ORIENTA PARA DESCARTE DE ENTULHO
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
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(Leis, decretos e atos oficiais da Prefeitura de Tatuí, edital da Associação de Moradores do Jardim Santa Rita, edital do Fórum da Comarca e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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