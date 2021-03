TATUÍ PODE ENTRAR NA LISTA DE ESPERA POR LEITOS DE UTI

A Prefeitura de Tatuí divulga nas redes sociais uma série de vídeos com profissionais da área de saúde do município, que trabalham na linha de frente do combate à pandemia de Covid-19. Os profissionais pedem o apoio da população, no sentido de seguir as recomendações de saúde para evitar a propagação do novo coronavírus e respeitar as determinações da “fase emergencial” do “Plano São Paulo”, para tentar conter o rápido avanço da doença. Neste mês de março, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o setor de leitos clínicos da Santa Casa estão lotados com doentes da Covid-19.

Em um dos vídeos, um enfermeiro alerta que o perfil de idade das pessoas que estão se contaminando mudou e passou a atingir a faixa de 20 a 50 anos, ou seja, a Covid-19 está acometendo os mais jovens. Um médico ressalta que os profissionais de saúde estão sobrecarregados de serviço e pede conscientização às pessoas, para que não façam festas e evitem as aglomerações. E alerta: “Se a gente não parar neste momento, as consequências serão avassaladoras”.

Uma enfermeira pede para que todos fiquem em casa e protejam aqueles que amam. “A gente está tentando ao máximo salvar vidas, mas cada um precisa fazer sua parte”, completa. Outra profissional cita a realidade preocupante da superlotação dos hospitais e lembra que, apesar de cansadas, as equipes de saúde continuam “na batalha por vocês”. E deixa uma mensagem de esperança: “a gente vai vencer, mas precisamos juntos, se unir em um só propósito”.