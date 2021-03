Covid-19 e Dengue avançam em Tatuí

Nesta quarta-feira (17), os casos do Covid-19 e da dengue aumentaram com muita velocidade em Tatuí. Os leitos clínicos e a UTI da Santa Casa estavam com 100% de ocupação. Se não houver colaboração da população, o município pode se envolver na maior crise sanitária da história. O Estadão desta quinta-feira (18) traz uma manchete avassaladora. Ela mostra que a saúde pública no Brasil está em colapso. A orientação é ficar em casa. A imunização se mantém de forma lenta e a única vacina que pode salvar o povo brasileiro é a Coronavac, do Butantan. Todas as informações sobre a pandemia estão na edição deste fim de semana, dentro de poucas horas, nas bancas da cidade.

