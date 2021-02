SECRETARIA DA SAÚDE ANTECIPA VACINAÇÃO DE IDOSOS EM TATUÍ

Dias 8 e 9 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde vacinou 301 idosos contra a Covid-19, nos cinco postos em Tatuí. Muitos receberam a primeira dose da Coronavac levados por familiares em veículos (sistema drive thru). Esta etapa foi destinada ao grupo de risco com mais de 90 anos. Nesta quinta-feira (11), a Prefeitura antecipou a vacinação para idosos entre 85 a 89 anos, antes marcada para segunda-feira (15). A Secretaria da Saúde receebeu na quarta-feira (10), 2.377 novas doses da Coronavac, do Instituto Butantan. Destas, 1680 são destinadas à segunda dose dos profissionais da saúde e 697 para idades acima de 85 anos. Idosos com cadastro no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e nas unidades Estratégia de Saúde da Família, acamados, serão imunizados em suas residências.

Em nota expedida pelo Governo de São Paulo, na terça-feira (9), a vacina do Butantan apresenta melhor desempenho contra as novas cepas do coronavírus na comparação com as vacinas que se utilizam de uma única proteína como antígeno (a chamada proteína S). Testes feitos com as variantes inglesa e sul-africana do novo coronavírus já mostraram um bom desempenho das vacinas com vírus inativado (tecnologia da vacina do Butantan), e análises estão sendo feitas atualmente contra a cepa amazônica.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a vacinação em Tatuí vai depender sempre das doses destinadas para o município, enviadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Tatuí recebeu a vacina AstraZeneca, do Governo Federal, da parte do lote de 2 milhões de doses distribuídas para todo o País. Segundo consta, esta vacina depende do envio de novo lote do Ministério da Saúde. A vacinação só prossegue graças ao empenho do Governo de São Paulo, que acreditou na Coronavac (vacina do Butantan).

Nesta quarta-feira (10), o Instituto Butantan recebeu 5,6 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) para a produção local de mais 8,7 milhões de vacinas contra a COVID-19. Na quarta-feira (3), o Instituto recebeu o quarto lote de insumos para a produção da vacina contra o coronavírus. Esta carga permitiu a produção de mais 8,6 milhões de doses do imunizante e estarão prontas para aplicar na população no final de fevereiro. A previsão do Butantan é que a produção local chegue a 600 mil doses diárias a partir das duas cargas de matéria-prima do imunizante contra o coronavírus. O instituto ainda negocia um terceiro lote de 8 mil litros de IFA para cumprir o contrato com o Ministério da Saúde.

Dados do Cartório Eleitoral de Tatuí mostram que idosos acima de 60 anos, considerados grupos de risco, totalizam 14.415 pessoas. Neste número de eleitores, muitos não residem e apenas votam em Tatuí. Um cálculo estimativo revela que a Secretaria da Saúde, para imunizar esse grupo, necessita aproximadamente de 28 mil doses para as duas etapas da imunização.

Postos de vacinação – Os postos de vacinação em Tatuí estão na UBS CDHU, Jardins de Tatuí, Vila Dr. Laurindo e Jardim Santa Rita de Cássia, das 8 às 16 horas. No Posto de Saúde “Dr. Aniz Boneder”, conhecido como “Postão”, no centro de Tatuí, a vacinação vai de 8 às 20 horas. O Ministério da Saúde não exige cartão do SUS para ser vacinado.