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Destaques da edição de 13-2-2021

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SECRETARIA DA SAÚDE ANTECIPA VACINAÇÃO EM TATUÍ

INFECÇÕES POR COVID-19 APRESENTAM QUEDA GRADUAL

DENGUE APRESENTA NÚMEROS PREOCUPANTES EM TATUÍ

ADEUS A UMA LÍDER EXEMPLAR – GAUDÊNCIO TORQUATO

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 17-11-1907

REQUERIMENTOS PEDEM AÇÕES NO COMBATE À DENGUE E COVID

FUNDO SOCIAL INICIA CURSO DE CAPACITAÇÃO

FALECIMENTOS

COLUNA POLICIAL

MUSEU DIVULGA VENCEDORES O PRÊMIO PAULO SETUBAL

PALAVRAS CRUZADAS

PADRE DE TATUÍ ASSUME PARÓQUIA EM ITAPETININGA

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

CAMPANHA CONTRA A DENGUE

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí, processo seletivo a Fundação Manoel Guedes e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on fevereiro 11, 2021 at 7:40 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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