Destaques da edição de 13-2-2021

SECRETARIA DA SAÚDE ANTECIPA VACINAÇÃO EM TATUÍ
INFECÇÕES POR COVID-19 APRESENTAM QUEDA GRADUAL
DENGUE APRESENTA NÚMEROS PREOCUPANTES EM TATUÍ
ADEUS A UMA LÍDER EXEMPLAR – GAUDÊNCIO TORQUATO
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 17-11-1907
REQUERIMENTOS PEDEM AÇÕES NO COMBATE À DENGUE E COVID
FUNDO SOCIAL INICIA CURSO DE CAPACITAÇÃO
FALECIMENTOS
COLUNA POLICIAL
MUSEU DIVULGA VENCEDORES O PRÊMIO PAULO SETUBAL
PALAVRAS CRUZADAS
PADRE DE TATUÍ ASSUME PARÓQUIA EM ITAPETININGA
COLUNA DE ESPORTES
CLASSIFICADOS
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
CAMPANHA CONTRA A DENGUE
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí, processo seletivo a Fundação Manoel Guedes e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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