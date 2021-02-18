Destaques da edição de 20-2-2021

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NO PAPEL, DIA QUE GENERAL PRETENDIA DAR GOLPE MILITAR
POLÍCIA MILITAR ABRE CONCURSO PARA 2700 soldados
CONCESSIONÁRIA OFERECE VAGA EM TATUI
SENAI INSCREVE PARA CURSO DE ELETRICISTA
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – 24-11-1907
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DENGUE PREOCUPA VEREADORES
NOVA DIRETORIA NO LAR SÃO VICENTE DE PAULO
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
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(Edital de recebimento de bens móveis da Prefeitura de Tatuí, Audiência Pública da Fazenda Municipal, Processo Seletivo da Fundação Manoel Guedes e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí.
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