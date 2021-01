ONZE MORTES EM TATUÍ POR COVID-19 EM UMA SEMANA

O município de Tatuí registrou onze mortes causadas pela Covid-19 em apenas uma semana. Em 6 de janeiro, o boletim oficial sobre a pandemia, da Secretaria Municipal de Saúde, apontava 102 óbitos. O boletim desta quinta-feira (14), mostra 113 falecimentos. E se considerar os treze primeiros dias de janeiro, treze pessoas perderam a batalha contra o vírus em Tatuí neste curto período de tempo, média de uma por dia.

O número de casos positivos de Covid-19 no mês de janeiro também impressiona. Em apenas treze dias, foram 675 notificações, número maior do que todos os casos registrados em outubro de 2020, quando a doença dava sinais de enfraquecimento. Naquele mês, haviam sido registrados 429 casos. Em novembro, o número subiu para 716, e em dezembro, para 1.049. A média de novos casos positivos no mês que se encerrou foi de quase 34 por dia. Em janeiro, até esta quinta-feira a média está em 50 por dia.

O boletim desta quinta-feira (14), informa que a ocupação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Tatuí por pacientes com Covid-19 ou casos suspeitos é de 85%. Estavam internados na UTI, doze pacientes, com nove positivos e três suspeitos. E o boletim ressalta que “com quadros que inspiram cuidados”. No hospital da Unimed, encontram-se internados treze pacientes. Cinco na UTI, sendo três positivos e dois suspeitos. Desde o início da pandemia até esta quinta-feira, foram notificados em Tatuí 5.710 casos positivos e destes 5.498 (96,2%) se recuperaram da moléstia.

É fundamental seguir as regras básicas de combate à pandemia. No entanto, grande parte da população sequer usa as máscaras nas ruas. O Governo do Estado determina que é obrigatório o uso de máscaras sempre que sair de casa para realizar qualquer atividade, higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel e a manutenção do distanciamento social, evitando aglomerações e festas. A Prefeitura de Tatuí baixou um decreto que haverá fiscalização severa e quem descumprir os procedimentos podem ser punidos.

RESPIRADORES – A Santa Casa de Misericórdia de Tatuí adquiriu três novos respiradores para utilização no tratamento e combate à Covid-19. O hospital do SUS recebe na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), além de pacientes de Tatuí também de Cerquilho (a Santa Casa desta cidade não possui nenhum leito de UTI), Itapetininga e Cesário Lange. O investimento foi de R$ 226 mil (R$ 126 mil de recursos próprios e R$ 100 mil de liberação de recursos do Poder Judiciário – Vara do Juizado Especial Cível e Criminal.