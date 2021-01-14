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Destaques da edição de 16-1-2021

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TATUÍ REGISTRA ONZE MORTES POR COVID EM UMA SEMANA

CAMPO DE PROVAS NÃO ENCERRA ATIVIDADES EM TATUÍ

TATUI ENFRENTA COVID-19 E DENGUE

DEUSA DA LIBERDADE COM VERGONHA – GAUDÊNCIO TORQUATO

FALECIMENTOS

RIR EM TEMPÓ DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NET

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – OUTUBRO DE 1927

TATUÍ REGRIDE PARA FASE LARANJA DA COVID-19

ABERTAS INSCRIÇÕES DE OFICINAS CULTURAIS ONLINE

EDUCAÇÃO DE SP DEVE CONTRATAR DEZ MIL PROFESSORES

COLUNA GENTE

COLUNA DE ESPORTES – ROGÉRIO LISBOA

CARTÓRIOS DIVULGAM NOMES MAIS REGISTRADOS NA DÉCADA

GOVERNO DE SP INSCREVE PARA CURSO DE LIBRAS

ORGANIZAÇÕES CIVIS RECEBEM SUPLEMENTOS

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

PRÊMIO LITERÁRIO DIVULGA RESULTADOS EM FEVEREIRO

SEBRAE LANÇA CURSOS GRATUITO VIA WHATSAPP

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

“DANÇA DAS CADEIRAS” (Nesta edição editais revelam quem fica e quem sai dos Poderes Legislativo e Executivo de Tatuí – Veja na edição impressa nas bancas);

MATÉRIAS OFICIAI

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí, Condomínio Portal das Nogueiras e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí). .�Uy�&

This entry was posted on janeiro 14, 2021 at 7:21 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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