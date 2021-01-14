Destaques da edição de 16-1-2021

TATUÍ REGISTRA ONZE MORTES POR COVID EM UMA SEMANA
CAMPO DE PROVAS NÃO ENCERRA ATIVIDADES EM TATUÍ
TATUI ENFRENTA COVID-19 E DENGUE
DEUSA DA LIBERDADE COM VERGONHA – GAUDÊNCIO TORQUATO
FALECIMENTOS
RIR EM TEMPÓ DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NET
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – OUTUBRO DE 1927
TATUÍ REGRIDE PARA FASE LARANJA DA COVID-19
ABERTAS INSCRIÇÕES DE OFICINAS CULTURAIS ONLINE
EDUCAÇÃO DE SP DEVE CONTRATAR DEZ MIL PROFESSORES
COLUNA GENTE
COLUNA DE ESPORTES – ROGÉRIO LISBOA
CARTÓRIOS DIVULGAM NOMES MAIS REGISTRADOS NA DÉCADA
GOVERNO DE SP INSCREVE PARA CURSO DE LIBRAS
ORGANIZAÇÕES CIVIS RECEBEM SUPLEMENTOS
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
PRÊMIO LITERÁRIO DIVULGA RESULTADOS EM FEVEREIRO
SEBRAE LANÇA CURSOS GRATUITO VIA WHATSAPP
NOVELAS
CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
“DANÇA DAS CADEIRAS” (Nesta edição editais revelam quem fica e quem sai dos Poderes Legislativo e Executivo de Tatuí – Veja na edição impressa nas bancas);
MATÉRIAS OFICIAI
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Câmara Municipal de Tatuí, Condomínio Portal das Nogueiras e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí). .�Uy�&
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