PREFEITA CANCELA CARNAVAl E PRIORIZA CONSERVATÓRIO E EMPREGOS

Prefeita Maria José recebe representantes da Sustenidos e Cultura.

Na segunda-feira (4), a prefeita Maria José Vieira de Camargo empossou os secretários municipais e reuniu-se com sua nova equipe de trabalho, para definir as primeiras metas de 2021. A prefeita afirma que “nosso foco será a geração de empregos” e pediu aos secretários um plano de trabalho em cada área para os primeiros cem dias do novo governo.

Foi decidida também a suspensão do Carnaval 2021, em razão do atual quadro da pandemia de Covid-19. “Vamos direcionar a administração para a saúde e salvar vidas. Estaremos prontos para imunizar os grupos definidos como prioritários, quando a vacina estiver disponível”, diz Maria José.

Sobre o Conservatório – Na segunda-feira (4), a prefeita reuniu-se com representantes da Sustenidos Organização Social, nova gestora do Conservatório de Tatuí, e representante da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa. Durante a reunião, a prefeita foi enfática e tornou público nas redes sociais seu posicionamento em relação à escola de música. “Reafirmamos o compromisso de não haver cortes de professores e cursos. Fiz questão de pautar a solução deste impasse já no meu primeiro dia de governo, porque o Conservatório é prioridade de Tatuí”, declarou à comitiva.

Na segunda-feira (4), no período da manhã, representantes da Sustenidos Organização Social e da Secretaria da Cultura reuniram-se com coordenadores do Conservatório e com o ex-diretor Ary Araújo Júnior. Neste encontro foi acertado um período de transição e também que o coordenador do Projeto Guri de Sorocaba deve assumir a direção da escola de música. Questionado pelo Jornal Integração sobre o quadro de coordenação, Ary Araújo Júnior afirma que a Abaçai mantinha apenas três pessoas ligadas à sua OS. Além dele, outros dois são os músicos Pedro Persone e Edson Beltrami. O maestro era diretor artístico, se afastou em junho, mas participava das reuniões pedagógicas, afirma. Segundo Ary, a Abaçai, desde que assumiu em 2018, manteve todo o quadro de professores, administrativo e não houve contratações no Conservatório. E o ex-diretor desabafa: “O contrato vai até 2022. A Secretaria da Cultura descredenciou a Abaçai e afirma que houve irregularidades administrativas. Mas, até agora não apontou nenhuma. Fui muito claro na reunião de segunda-feira que vou acompanhar a transição. Entrei no Conservatório pela porta da frente e quero sair pelo mesmo lugar, com todas estas supostas irregularidades apontadas”.

“SUSTENIDOS” NO CONSERVATÓRIO

Dia 25 de dezembro, o juiz Alessandro Viana Vieira de Paula, do Plantão Judicial de Itapetininga, revogou medida liminar (provisória), concedida em Ação Popular, impetrada pelo vereador Eduardo Dade Sallum (PT) contra a Secretaria de Estado da Cultura. A liminar, concedida no dia 20 de dezembro, no plantão judiciário de Itapetininga, pelo juiz Roberto Brandão Galvão Filho, suspendeu o ato da Secretaria de Estado da Cultura em aprovar a Organização Social “Sustenidos” para administrar o Conservatório de Tatuí a partir de 1º de janeiro.

A Secretaria da Cultura impetrou Recurso de Agravo de Instrumento e, dia 25 de dezembro, o juiz Alessandro Viana Pereira de Paula, no plantão judicial de Itapetininga, cassou a liminar concedida pelo seu colega e permitiu a mudança proposta pelo Governo do Estado na escola de música de Tatuí

Dia 30 de dezembro, a Secretaria de Estado da Cultura publicou no Diário Oficial a íntegra da proposta vencedora da Sustenidos Organização Social. Segundo consta, uma exigência feita pela prefeita Maria José Vieira de Camargo para a Secretaria de Estado da Cultura, ficou estabelecido que em 2021, os deputados Samuel Moreira (Federal) e Damaris Moura (estadual), ambos do PSDB, vão repassar R$ 3 milhões em emendas parlamentares para o Conservatório. Este alento financeiro foi para que não se altere o projeto pedagógico do Conservatório, não dispense os 70 funcionários, como está previsto, não reduza o número de alunos de 2500 para 1590, e não encerre as atividades do Polo do Conservatório em São José do Rio Pardo, como propôs a Sustenidos e que consta da publicação do Diário Oficial.