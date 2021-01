Destaques da edição de 9-1-2021

PREFEITA CANCELA CARNAVAL E PRIORIZA CONSERVATÓRIO E EMPREGOS

LEGISLATIVO E EXECUTIVO TOMAM POSSE NA CÂMARA

TATUÍ REGISTRA MAIS ÓBITOS POR COVID-19

A VIDA É BREVE – GAUDÊNCIO TORQUATO

BISPO ENVIA MENSAGEM OTIMISTA À POPULAÇÃO

IBGE DEVOLVE TAXAS

CÂMARA DEVOLVE QUASE DOIS MILHÕES À PREFEITURA

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MAIO DE 1935

FALECIMENTOS

COLUNA GENTE

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

COLUNA POLICIAL

DETRAN LIBERA LICENCIAMENTO 2021

PALAVRAS CRUZADAS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Lei e decretos da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatui).