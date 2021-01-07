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Destaques da edição de 9-1-2021

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PREFEITA CANCELA CARNAVAL E PRIORIZA CONSERVATÓRIO E EMPREGOS

LEGISLATIVO E EXECUTIVO TOMAM POSSE NA CÂMARA

TATUÍ REGISTRA MAIS ÓBITOS POR COVID-19

A VIDA É BREVE – GAUDÊNCIO TORQUATO

BISPO ENVIA MENSAGEM OTIMISTA À POPULAÇÃO

IBGE DEVOLVE TAXAS

CÂMARA DEVOLVE QUASE DOIS MILHÕES À PREFEITURA

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MAIO DE 1935

FALECIMENTOS

COLUNA GENTE

COLUNA DE ESPORTES

CLASSIFICADOS

COLUNA POLICIAL

DETRAN LIBERA LICENCIAMENTO 2021

PALAVRAS CRUZADAS

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

MATÉRIAS OFICIAIS

(Lei e decretos da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatui).

This entry was posted on janeiro 7, 2021 at 7:33 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

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