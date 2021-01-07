Destaques da edição de 9-1-2021

PREFEITA CANCELA CARNAVAL E PRIORIZA CONSERVATÓRIO E EMPREGOS
LEGISLATIVO E EXECUTIVO TOMAM POSSE NA CÂMARA
TATUÍ REGISTRA MAIS ÓBITOS POR COVID-19
A VIDA É BREVE – GAUDÊNCIO TORQUATO
BISPO ENVIA MENSAGEM OTIMISTA À POPULAÇÃO
IBGE DEVOLVE TAXAS
CÂMARA DEVOLVE QUASE DOIS MILHÕES À PREFEITURA
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA – JARBAS SOBRAL NETO
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MAIO DE 1935
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
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(Lei e decretos da Prefeitura de Tatuí e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatui).
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