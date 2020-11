TATUÍ SEDIA CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE

Neste fim de semana, Tatuí sedia o “Campeonato Paulista Masculino de Basquete da 1ª Divisão 2020”, a chamada “divisão de acesso”, que conta com a participação de três equipes: AABT/XI de Agosto (Tatuí), Assis Basket (Assis) e FR-SEMELP (Pindamonhangaba). Todas as partidas serão disputadas no ginásio do recém-inaugurado Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Jardim Lucila, sem a presença de público e seguindo todos os protocolos de segurança e saúde para a prática desta modalidade esportiva, a fim de evitar contágio e propagação do novo coronavírus. A disputa segue o modelo adotado na “Copa São Paulo”, realizada no fim de setembro, em Sorocaba, na qual o basquete de Tatuí se sagrou vice-campeão.

A tabela de jogos é a seguinte: nesta sexta-feira (20), às 20 horas, se enfrentam Basquete Tatuí x Assis Basket. No sábado (21), às 16h30, jogam Assis Basket x FR-SEMELP. E no domingo (22), às 11 horas, ocorre a partida entre Basquete Tatuí x FR-SEMELP. A equipe que somar o maior número de pontos garante o título.

O técnico Julio Malfi, de Tatuí, disse que será uma competição importante e difícil. “Estamos nos preparando da melhor maneira possível, cientes que é uma competição rápida e, por isso, difícil. A expectativa é muito boa e queremos realizar grandes jogos, para representar bem o município de Tatuí na disputa”, comentou. Malfi agradeceu o apoio e os esforços do poder publico de Tatuí, no sentido de que a cidade possa sediar o “Campeonato Paulista”, competição de acesso à elite do basquete paulista no próximo ano. “Vamos seguir trabalhando para que o basquete de Tatuí atinja bom nível técnico, tático e físico e possa buscar seu objetivo, que é o título, sabendo que temos dois fortes adversários pela frente”, completou o técnico. ^