«
»

Destaques da edição de 21-11-2020

by

URNAS CONSAGRAM ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITA DE TATUÍ

CÂMARA ELEGE QUATRO MULHERES PARA PRÓXIMA LEGISLATURA

DOBRAM CASOS DE COVID-19 EM SETE DIAS EM TATUÍ

NESTE PLEITO EMOÇÃO E RAZÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO

DESTAQUES

FALECIMENTOS

TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MARÇO DE 1935

SESSÃO DE CÂMARA SEM VOTAÇÃO DE PROJETOS

CONSERVATÓRIO PROMOVE FESTIVAL DE BANDA SINFÔNICA

CENTRO HÍPIOCO COM EXPOSIÇÃO DA RAÇA MANGALARGA

ESCRITORA DE TATUÍ LANÇA LIVRO “A DAMA DAS LAVANDAS”

RIR EM TEMPO DE PANDEMIA

COLUNA POLICIAL

PALAVRAS CRUZADAS

COLUNA DE ESPORTES

NOVELAS

CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO

COLUNA GENTE

POST

SPANI INAUGURA ATACADISTA EM TATUÍ

PARÓQUIA REFORMA RELÓGIO DA MATRIZ

MATÉRIAS OFICIAIS

(Editais da Prefeitura de Tatuí, Vigilância Sanitária e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).

This entry was posted on novembro 19, 2020 at 6:26 PM and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Gravatar
Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Cancelar

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: