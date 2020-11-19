Destaques da edição de 21-11-2020

URNAS CONSAGRAM ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITA DE TATUÍ
CÂMARA ELEGE QUATRO MULHERES PARA PRÓXIMA LEGISLATURA
DOBRAM CASOS DE COVID-19 EM SETE DIAS EM TATUÍ
NESTE PLEITO EMOÇÃO E RAZÃO – GAUDÊNCIO TORQUATO
DESTAQUES
FALECIMENTOS
TATUÍ E SUA HISTÓRIA – MARÇO DE 1935
SESSÃO DE CÂMARA SEM VOTAÇÃO DE PROJETOS
CONSERVATÓRIO PROMOVE FESTIVAL DE BANDA SINFÔNICA
CENTRO HÍPIOCO COM EXPOSIÇÃO DA RAÇA MANGALARGA
ESCRITORA DE TATUÍ LANÇA LIVRO “A DAMA DAS LAVANDAS”
RIR EM TEMPO DE PANDEMIA
COLUNA POLICIAL
PALAVRAS CRUZADAS
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CANAL 1 – NOTAS DE TV POR FLÁVIO RICCO
COLUNA GENTE
POST
SPANI INAUGURA ATACADISTA EM TATUÍ
PARÓQUIA REFORMA RELÓGIO DA MATRIZ
MATÉRIAS OFICIAIS
(Editais da Prefeitura de Tatuí, Vigilância Sanitária e editais de casamentos do Cartório de Registro Civil de Tatuí).
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