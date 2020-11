DIA 10 DE NOVEMBRO INAUGURA O ATACADISTA SPANI EM TATUÍ

Na terça-feira (10), 8 horas, o Grupo Zaragoza inaugura o Atacadista Spani, na Rodovia Mário Batista Mori, ao lado do trevo São Cristóvão, entrada principal de Tatuí. Na semana passada, o empresário Cléber Gomez, presidente do grupo, visitou a prefeita Maria José Vieira de Camargo em seu gabinete, na Avenida das Mangueiras. Cleber informa que houve um investimento de R$ 25 milhões, deu detalhes da inauguração e a situação das contratações, que aumenta o mercado de trabalho no município. A prefeita Maria José diz que agora Tatuí está preparada para receber novos investimentos e gerar novos postos de trabalho.

Sobre a empresa – O Spani Atacadista atua desde 2003, e possui atualmente lojas no estado de São Paulo (capital, grande São Paulo e interior) e sul fluminense. Contando com lojas nas regiões do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Alto Tietê, Bragantina e também no estado do Rio de Janeiro na região Sul Fluminense e agora em Tatuí.

Segundo a direção, o objetivo do Spani Atacadista é atender o pequeno e médio varejista, no sistema de autosserviço, atualmente conta com o atendimento de mais de 15.000 varejistas, com serviços exclusivos e política de preços diferenciados com mais de 300 ofertas semanais, valorizando esse público que é o grande foco da divisão.

Por isso, em todas as lojas do Spani Atacadista os clientes encontram mais de 10 mil itens garantidos por um estoque de segurança, embalagens apropriadas, excelentes prazos de pagamentos e uma série de diferenciais de atendimento. As lojas também oferecem serviços de televendas e vendas diretas, além de vantagens exclusivas para os clientes através do cartão Spani, um cartão de crédito próprio, que proporciona descontos e melhores condições de pagamento e prazos.